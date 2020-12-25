Цапля заглатывает аллигатора: видео

Фотограф дикой природы Шелли Гиллиам запечатлела редкое зрелище: взрослая большая голубая цапля целиком съела молодого аллигатора!
Женщине, живущей во Флориде, удалось сделать удивительную съемку на озере к северо-западу от Орландо. Шелли Гиллиам рассказывает, что в начале декабря она была на северном берегу озера Апопка, четвертого по величине озера Флориды, в популярном месте для наблюдения за птицами. Она заметила, как цапля поймала юного аллигатора и прилетела к берегу озера, где Гиллиам и принялась снимать происходящее. Женщина добавила, что птице понадобилось около получаса, чтобы проглотить свою жертву целиком — однако она с этим справилась и осталась целой и невредимой.
Большая голубая цапля (Ardea herodias) широко распространена в Северной и Центральной Америке, а также в Вест-Индии и Галапагосских островах. В Северной Америке эта птица считается самой крупной цаплей среди остальных сородичей. В основном голубые цапли питаются рыбой, однако не прочь перекусить и другой добычей, например, земноводных (лягушек и саламандр), змей, креветок, крабов и других птиц. Теперь очевидно, что аллигаторы тоже входят в меню этих пернатых хищниц. Цапли выглядывают свою жертву на мелководье и обычно заглатывают ее целиком, хотя слишком крупных жертв они сперва душат.
Посмотрите на другую фантастическую съемку: живой угорь свисает прямо из желудка летящей цапли — а ей хоть бы хны!