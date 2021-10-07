Чем умнее попугай, тем сложнее ему жить в неволе

Высокий уровень интеллекта в дикой природе дает множество преимуществ. Однако если умное животное оказывается в неволе, ему гораздо сложнее адаптироваться, чем более примитивным особям. Новое наблюдение сделано специалистами зоологического центра при Гуэлфском университете (Канада) на основе изучения попугаев, но выводы могут распространяться на множество других представителей фауны.

Примерно половина от общемировой популяции попугаев сейчас живет в зоопарках, питомниках или частных домах. Исследование впервые объяснило, почему одни виды чувствуют себя там хорошо, а другие оказываются в группе риска.

Ученые использовали два основных источника данные: во-первых, они изучили результаты научной работы, проведенной в начале 1990-х годов, которая была посвящена тенденциям размножения 30 000 попугаев 115 видов, живших под присмотром человека в США. Кроме того, был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие владельцы 1400 домашних попугаев 50 видов.

В результате исследователям удалось составить картину стереотипного поведения или аномальной активности для каждого из видов. В числе примеров последнего – кусание решетки, жевание перьев, а также раскачивание, подпрыгивание или механическое хождение по клетке. При подведении итогов были учтены условия содержания птиц, соотношение размера мозга и веса тела (это принятый в биологии маркер уровня интеллекта), питание и другие факторы.

Жевание перьев и другие деструктивные действия, несущие угрозу здоровью, оказались в первую очередь характерны для видов с крупным мозгом. В дикой природе их диета включает орехи, семена и насекомых с жесткой оболочкой. Для добычи такого корма птицам приходится прикладывать больше усилий по сравнению с птицами, клюющими мягких червяков или нежные фрукты. Соответственно, выше и их интеллектуальные способности.