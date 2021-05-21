Черный стриж обновил свой рекорд

Мигрируя на большие расстояния, птицы преодолевают тысячи километров. Общая скорость их передвижения рассматривается применительно к целым суткам и учитывает несколько факторов, в том числе направление ветра и время на отдых. Например, весной направление воздушных потоков на 20% более благоприятно, чем осенью. Таким образом была выведена средняя скорость для большинства птиц: 200–400 км/сутки.

Исключением являются ласточки и стрижи: они могут применять принцип «лети и ешь». Их пища — небольшие насекомые, и они могут поймать их, не отклоняясь от маршрута. Это является их преимуществом по сравнению с птицами, наедающимися впрок, и оттого летящими медленнее, или теми, кто вынужден делать перерывы на охоту. Поэтому ласточки и стрижи способны передвигаться без пауз, за сутки преодолевая 500 километров.

Большинству насекомоядных птиц во время миграции все же требуется отдых — в среднем на него уходит 25% времени. Самым стойким оказался черный стриж (Apus apus): он может лететь без перерыва до 10 месяцев. По сути, 80% своей жизни он проводит в воздухе. Значительная часть этого времени тратится на миграцию из северной Скандинавии в места зимовки — в западную и центральную Африку.