Число птиц можно посчитать по их крикам

Морские птицы гнездятся в местах, труднодоступных для человека, поэтому подсчитать их численность очень сложно. Ученые из британского Королевского общества защиты птиц научились определять количество пернатых по звукам, которые те издают.

Исследователи поясняют, что несмотря на удаленность от человека, морские птицы, как и другие представители фауны, страдают от его влияния. На многие острова людьми случайно были завезены крысы, которые теперь серьезно угрожают птицам, разоряя их гнезда. Врагами являются и собаки, и кошки, которые также появились на островах благодаря человеку.

Ученые предполагали, что популяция пернатых сокращается, но никаких базовых цифр, позволяющих сравнивать динамику, в их распоряжении не было. Теперь же эта работа становится возможной. Британские орнитологи в течение нескольких месяцев вели аудиозаписи в птичьих колониях: как в отдаленных, так и в тех, где количество птиц можно было посчитать вручную. С помощью компьютера был создан алгоритм, вычленяющий крик отдельной особи, что и позволяет оценить общее количество пернатых в колонии.

Новая технология поможет обратить особое внимание на те места, где жизни птиц угрожает опасность, и принять необходимые меры по их защите.

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