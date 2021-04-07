Чудо в перьях: разрушаем мифы о страусах
При слове «страус» большинству из нас на ум приходит один-единственный карикатурный образ: эдакое громадное чудо в перьях, которое в кризисных ситуациях прячет голову в песок, полагая: если оно не видит опасность, то и опасность не видит его.
Жертвы стереотипов, страусы снискали репутацию существ недалеких. Даже в Библии сказано, что они туповаты, да еще и родители никудышные.
Расхожему мифу о прятках в песке без малого две тысячи лет, и распространился он с легкой руки древнеримского естествоиспытателя Плиния Старшего. Но сами посудите: ноги у страусов длинные и худосочные, туловище плывет высоко над землей, подобно гигантскому плоту из плоти и перьев, шея похожа на перископ, увенчанный клиновидной головой с глазами размером больше, чем у слона, а рост достигает 2,75 метра – пожалуй, самый неподходящий «дизайн» для того, чтобы прятать голову в песок.
Страусы действительно нередко наклоняют голову к самой земле – чтобы лакомиться растениями или ухаживать за гнездом. Невероятно длинная, легкая и гибкая шея с 17 позвонками без труда двигается во всех направлениях. А огромные глаза помогают птице внимательно следить за происходящим вокруг.
Есть веские причины, чтобы всегда быть начеку. Первая: страусы, по сути, куры-переростки, а в соседях у них – голодные львы, леопарды, гиены и гиеновидные собаки. И хотя взрослые страусы отнюдь не легкая добыча (ударом ноги они могут раздробить кости, а когтями – выпотрошить противника), их конек не бой, а бегство: бегущий страус способен разогнаться почти до семидесяти километров в час.
Еще одна причина быть настороже – множество опасностей, подстерегающих потомство. Гнездо страуса очень простое – небольшая ямка на открытой местности. Яйца может ненароком растоптать слон, не говоря уже о голодных хищниках (хотя как о них не говорить!). Самая крупная птица на планете, будучи еще и одной из самых заметных, должна скрывать и защищать свое гнездо более двух месяцев. Тут проще простого потерпеть фиаско! Но – природа на редкость изобретательна – страусы научились выводить потомство сообща.
По сути, страусы – гигантские куры, чьи соседи – голодные львы, леопарды, гиены и гепарды. Но ударом ноги такая «курица» может раздробить кости.
Лучшее место для знакомства с этими пернатыми – национальный парк Тарангире на севере Танзании: там, на 2850 квадратных километрах раскинулись засушливые холмы и поросшие травой равнины. По парку бродят огромные стада слонов, а вместе с ними тысячи зебр и антилоп гну. Страусы – тоже обычный для этих мест вид. Вместе с Флорой Магиге, экологом и специалистом по поведению страусов из Университета Дар-эс-Салама, мы отправились на поиски гнезд, но первая находка нас не обрадовала.
На участке метров 25 в ширину среди кустов разбросаны девять яиц. Магиге осматривает участок, как детектив место преступления. Там, где располагалось гнездо, кто-то соскреб землю, оставив едва заметный след, рядом виднеется свежевырытая нора трубкозуба. Впрочем, Магиге считает, что он тут ни при чем. Разбой – дело лап голодного хищника, но некрупного: все яйца остались целы. Может быть, шакал? Как бы то ни было, самец и самка покинули яйца, как это часто происходит, если кто-то покушается на их гнездо. Возможно, они вместе попытаются устроить новое.
В брачный сезон страусы обоих полов превращаются в форменных распутников, вступая в связи со множеством партнеров. Разумеется, не безосновательно. С точки зрения эволюции подобная любвеобильность позволяет каждой птице распространить свою ДНК в как можно большем количестве гнезд, компенсируя потерю большинства из них.
10:30 утра. У главной дороги парка прямо у нас на глазах совокупляется парочка. Когда они расходятся, самец отправляется дальше по своим делам, а вслед за ним устремляются его партнерша и еще две самки. Вскоре одна принимается с ним заигрывать, широко раскинув крылья и потряхивая ими, как огромными помпонами. В течение брачного сезона самки способны производить яйцо раз в два дня, и им не терпится оплодотворить каждое.
...Самец даже не смотрит в ее сторону. Они движутся по извилистой траектории мимо высоких, раскидистых акаций и приземистых баобабов с толстыми стволами, исполосованными бивнями слонов. У дороги самка вновь пытается соблазнить кавалера, ритмично встряхивая крыльями. Мимо проносится сафари-джип, взметая облако пыли, в котором тонет романтическая сцена. Самец шагает дальше. Воспользовавшись случаем, самка заходит спереди, низко опустив подрагивающие крылья.
«Не убедила», – констатирует Магиге.
Обольщение длится больше часа. Дама и ее вожделенный кавалер спускаются к песчаному берегу реки Тарангире. И только она отступает, как самец падает ниц, поддавшись наконец ее чарам. Затем он исполняет брачный танец, похожий на самозабвенную игру на воображаемой гитаре. Выписывая крыльями спирали, он исступленно раскачивается из стороны в сторону, запрокинув голову так сильно, что она ударяется по ребрам: бац – с одной стороны, бац – с другой.
Теперь уже самка дефилирует с равнодушным видом. Но в конце концов они сходятся в пересохшем русле реки. Взгромоздившись на партнершу, самец извивается минуту-другую, пока она величаво восседает с гордо поднятой головой. Но, когда он наслаждается моментом величайшего экстаза, самка вдруг решает подкрепиться, заприметив что-то вкусное в песке.
оего рода страусиный пикник. Нам тоже пора обедать, и, когда, удаляясь, мы бросаем последний взгляд через плечо, все три самки обступают самца, потряхивая широко расправленными крыльями.
Мы ходили по пятам за пернатой компанией в надежде, что она приведет нас к яйцам. Но страусиное гнездо не так-то просто обнаружить, даже если точно знаешь, где оно находится. По ночам обычно насиживает самец, днем его сменяет самка. Когда она распластывает хвостовые перья и вытягивает шею, ее не отличишь от старого термитника или пня. Порой самый легкий способ найти гнездо – просто сидеть и ждать, когда к нему наведается другой страус, что случается на удивление часто.
Однажды после полудня мы выбрали себе наблюдательный пункт на обширной равнине. В нескольких сотнях метров от нас самка насиживает кладку, неподалеку ее партнер пощипывает траву. Вдруг метрах в 700, если не дальше, показывается другой самец, и хозяин моментально устремляется к нему, переходя с шага на бег. В этом страусы похожи на людей – любвеобильность уживается в них с собственническим инстинктом. В период насиживания самец желает единолично обладать своей партнершей и не терпит соперников поблизости.
Еще удивительнее, как гнездящаяся пара встречает самок, которые наносят им визиты. Если многие виды птиц стараются отпугивать сородичей, подбрасывающих яйца в чужие гнезда, то страусы, видимо, из особого теста.
При приближении другой самки хозяйка гнезда встает и позволяет гостье отложить яйца рядом со своими собственными. Подобно многочисленной смене партнеров, коммунальное гнездование помогает страусам успешно размножаться в мире, полном опасностей.
National Geographic Россия №208, апрель 2021
Полная версия материала доступна подписчикам онлайн-версии журнала.Оформить подписку