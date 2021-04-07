Чудо в перьях: разрушаем мифы о страусах

При слове «страус» большинству из нас на ум приходит один-единственный карикатурный образ: эдакое громадное чудо в перьях, которое в кризисных ситуациях прячет голову в песок, полагая: если оно не видит опасность, то и опасность не видит его.

Жертвы стереотипов, страусы снискали репутацию существ недалеких. Даже в Библии сказано, что они туповаты, да еще и родители никудышные.

Расхожему мифу о прятках в песке без малого две тысячи лет, и распространился он с легкой руки древнеримского естествоиспытателя Плиния Старшего. Но сами посудите: ноги у страусов длинные и худосочные, туловище плывет высоко над землей, подобно гигантскому плоту из плоти и перьев, шея похожа на перископ, увенчанный клиновидной головой с глазами размером больше, чем у слона, а рост достигает 2,75 метра – пожалуй, самый неподходящий «дизайн» для того, чтобы прятать голову в песок.

Страусы действительно нередко наклоняют голову к самой земле – чтобы лакомиться растениями или ухаживать за гнездом. Невероятно длинная, легкая и гибкая шея с 17 позвонками без труда двигается во всех направлениях. А огромные глаза помогают птице внимательно следить за происходящим вокруг.

Есть веские причины, чтобы всегда быть начеку. Первая: страусы, по сути, куры-переростки, а в соседях у них – голодные львы, леопарды, гиены и гиеновидные собаки. И хотя взрослые страусы отнюдь не легкая добыча (ударом ноги они могут раздробить кости, а когтями – выпотрошить противника), их конек не бой, а бегство: бегущий страус способен разогнаться почти до семидесяти километров в час.

Еще одна причина быть настороже – множество опасностей, подстерегающих потомство. Гнездо страуса очень простое – небольшая ямка на открытой местности. Яйца может ненароком растоптать слон, не говоря уже о голодных хищниках (хотя как о них не говорить!). Самая крупная птица на планете, будучи еще и одной из самых заметных, должна скрывать и защищать свое гнездо более двух месяцев. Тут проще простого потерпеть фиаско! Но – природа на редкость изобретательна – страусы научились выводить потомство сообща.