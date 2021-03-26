Дальневосточные аисты снесли первое яйцо в прямом эфире
Начиная с 2018 года, WWF России и Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС» реализуют проект видеонаблюдения за гнездами дальневосточных аистов в Амурской области. В этом году 6 онлайн-камер установлены на четырех гнездах в Тамбовском районе и в Березовском заказнике. Во все гнезда уже вернулись с зимовки пернатые хозяева. Первое яйцо появилось сегодня у старожилов этих мест и реалити-шоу «Дальневосточный аист онлайн» — на опоре ЛЭП возле села Тамбовка.
Каждый желающий может сейчас наблюдать за гнездовой жизнью дальневосточных аистов через видеотрансляцию на портале Амурского экорегиона WWF «Амуринфоцентр». Помимо того, что экологи получают ценные сведения о жизни редких птиц, это же просто огромное удовольствие, отдых для ума и сердца — наблюдать за жизнью аиста онлайн.
«Появление первого яйца — настоящий подарок к Часу Земли от наших пернатых подопечных! Верный знак того, что жизнь продолжается и наша забота о природе дает результаты, — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям. — Пока аисты «отдыхали» на зимовке, экологи работали над благополучием этих редких птиц. В Амурской области Дирекцией ООПТ и АмурСоЭС были установлены 2 искусственные опоры в Березовском и Муравьевском заказниках, а также на опиленные деревья разместили 5 специальных корзин-опор для гнезд аиста. С января проводили мероприятия по аэрации водоемов с целью предотвращения замора рыбы в ареале дальневосточного аиста в Амурской и Еврейской автономной областях. В Хинганском заповеднике специалисты продолжают бороться с разорением гнезд аиста медведями. В этом году пять гнезд были оснащены защитными устройствами в Антоновском и Лебединском лесничествах. Сейчас в заповеднике порядка 30 гнезд находятся под защитой».
Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
WWF России участвует в защите дальневосточного аиста больше двадцати лет. С 2004 года Фонд инициировал движение «Хранителей аистиных гнезд». Это организации и люди, которые взяли на себя ответственность отслеживать состояние одного или нескольких аистиных гнезд и производить их противопожарную обработку осенью. Фонд обеспечивает активистов противопожарным оборудованием и полевой экипировкой. В рамках программы сохранения дальневосточного аиста устанавливаются искусственные опоры для гнезд, а на деревьях размещаются специальные корзины для гнездования. Зимой проводится аэрация водоемов для предотвращения замора рыбы и сохранения кормовой базы аистов. С 1998 года количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в два раза.