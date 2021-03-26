Дальневосточные аисты снесли первое яйцо в прямом эфире

Каждый желающий может сейчас наблюдать за гнездовой жизнью дальневосточных аистов через видеотрансляцию на портале Амурского экорегиона WWF «Амуринфоцентр». Помимо того, что экологи получают ценные сведения о жизни редких птиц, это же просто огромное удовольствие, отдых для ума и сердца — наблюдать за жизнью аиста онлайн.

«Появление первого яйца — настоящий подарок к Часу Земли от наших пернатых подопечных! Верный знак того, что жизнь продолжается и наша забота о природе дает результаты, — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям. — Пока аисты «отдыхали» на зимовке, экологи работали над благополучием этих редких птиц. В Амурской области Дирекцией ООПТ и АмурСоЭС были установлены 2 искусственные опоры в Березовском и Муравьевском заказниках, а также на опиленные деревья разместили 5 специальных корзин-опор для гнезд аиста. С января проводили мероприятия по аэрации водоемов с целью предотвращения замора рыбы в ареале дальневосточного аиста в Амурской и Еврейской автономной областях. В Хинганском заповеднике специалисты продолжают бороться с разорением гнезд аиста медведями. В этом году пять гнезд были оснащены защитными устройствами в Антоновском и Лебединском лесничествах. Сейчас в заповеднике порядка 30 гнезд находятся под защитой».