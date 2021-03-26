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Птицы

Дальневосточные аисты снесли первое яйцо в прямом эфире

WWF России
26 марта 2021
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скриншот с онлайн камер © АмурСоЭС / WWF России
Первое яйцо появилось сегодня, 26 марта, в гнезде дальневосточного аиста у села Тамбовка Амурской области. Эта пара аистов гнездится здесь уже около 20 лет, а последние 4 года за ними ведется наблюдение с помощью онлайн-камер в рамках совместного проекта WWF России и Амурской областной общественной экологической организацией «АмурСоЭС».

Начиная с 2018 года, WWF России и Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС» реализуют проект видеонаблюдения за гнездами дальневосточных аистов в Амурской области. В этом году 6 онлайн-камер установлены на четырех гнездах в Тамбовском районе и в Березовском заказнике. Во все гнезда уже вернулись с зимовки пернатые хозяева. Первое яйцо появилось сегодня у старожилов этих мест и реалити-шоу «Дальневосточный аист онлайн» — на опоре ЛЭП возле села Тамбовка.  

«В этом году эта пара прилетела необычно рано - 12 марта. В прошлом году они вернулись с зимовки 15 марта. А гнездятся они на этой опоре уже около 20 лет - в 2004 году это гнездо было внесено в аистиный реестр, при том, что оно уже было не новое», — отмечает кандидат биологических наук Антон Сасин, координатор программы АмурСоЭС по сохранению дальневосточного аиста.
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Фото: скриншот с онлайн камер © АмурСоЭС / WWF России
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Фото: скриншот с онлайн камер © АмурСоЭС / WWF России

Каждый желающий может сейчас наблюдать за гнездовой жизнью дальневосточных аистов через видеотрансляцию на портале Амурского экорегиона WWF «Амуринфоцентр». Помимо того, что экологи получают ценные сведения о жизни редких птиц, это же просто огромное удовольствие, отдых для ума и сердца — наблюдать за жизнью аиста онлайн.

«Появление первого яйца — настоящий подарок к Часу Земли от наших пернатых подопечных! Верный знак того, что жизнь продолжается и наша забота о природе дает результаты, — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям. — Пока аисты «отдыхали» на зимовке, экологи работали над благополучием этих редких птиц. В Амурской области Дирекцией ООПТ и АмурСоЭС были установлены 2 искусственные опоры в Березовском и Муравьевском заказниках, а также на опиленные деревья разместили 5 специальных корзин-опор для гнезд аиста. С января проводили мероприятия по аэрации водоемов с целью предотвращения замора рыбы в ареале дальневосточного аиста в Амурской и Еврейской автономной областях. В Хинганском заповеднике специалисты продолжают бороться с разорением гнезд аиста медведями. В этом году пять гнезд были оснащены защитными устройствами в Антоновском и Лебединском лесничествах. Сейчас в заповеднике порядка 30 гнезд находятся под защитой».

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Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

WWF России участвует в защите дальневосточного аиста больше двадцати лет. С 2004 года Фонд инициировал движение «Хранителей аистиных гнезд». Это организации и люди, которые взяли на себя ответственность отслеживать состояние одного или нескольких аистиных гнезд и производить их противопожарную обработку осенью. Фонд обеспечивает активистов противопожарным оборудованием и полевой экипировкой. В рамках программы сохранения дальневосточного аиста устанавливаются искусственные опоры для гнезд, а на деревьях размещаются специальные корзины для гнездования. Зимой проводится аэрация водоемов для предотвращения замора рыбы и сохранения кормовой базы аистов. С 1998 года количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в два раза. 

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Установка искусственной опоры в Березовском заказнике
Фото: Антон Сасин / WWF России/ АмурСоЭС
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ОО "Багульник" ведет аэрацию водоемов в ЕАО
Фото: Юрий Панин
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