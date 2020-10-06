Дом общественного ткача

Общественных ткачей (Philetairus socius) отличает от других птиц то, что они строят, пожалуй, самые зрелищные по величине гнезда.

Само название этой африканской птицы говорит о её предпочтении жить в сообществах, а не отдельными семьями. Так, обыкновенные общественные ткачи строят на деревьях или других высоких объектах гнезда, в которых достаточно места, чтобы там поселилось около сотни пар птиц. Их дома хорошо структурированы, и в них поддерживается подходящая для общественных ткачей температура по сравнению с той, что за пределами гнезда. Например, если снаружи температура воздуха от 16 до 33 С, то внутри — 7-8 С.

Гнезда состоят из отдельных камер, в каждой из которых живет пара птиц с потомством. Вход в каждую камеру отдельный и находится внизу гнезда. Все входы могут быть снабжены поперечными палочками для защиты от хищников, таких как змей, основных врагов общественных ткачей.

Камерами гнездовых «поместий» ткачей часто пользуются и другие виды птиц. Например, птицы под названием красноголовая амадина разводят в них потомство, а пепельные синицы иногда прилетают туда, чтобы переночевать.

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