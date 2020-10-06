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Птицы

Дом общественного ткача

Софья Демьянец
06 октября 2020
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Обыкновенный общественный ткач обитает в Ботсване, Намибии и Южной Африке
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Обычно гнезда ткача строятся вокруг большой и крепкой основы, такой, как ствол акации. Впрочем, случается, что основой становится телефонный столб.
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На фото вид гнездового «поместья» снизу
Общественные ткачи строят гнезда, в которых могут поселиться около сотни пар их сородичей.

Общественных ткачей (Philetairus socius) отличает от других птиц то, что они строят, пожалуй, самые зрелищные по величине гнезда.

Само название этой африканской птицы говорит о её предпочтении жить в сообществах, а не отдельными семьями. Так, обыкновенные общественные ткачи строят на деревьях или других высоких объектах гнезда, в которых достаточно места, чтобы там поселилось около сотни пар птиц. Их дома хорошо структурированы, и в них поддерживается подходящая для общественных ткачей температура по сравнению с той, что за пределами гнезда. Например, если снаружи температура воздуха от 16 до 33 С, то внутри — 7-8 С.

Гнезда состоят из отдельных камер, в каждой из которых живет пара птиц с потомством. Вход в каждую камеру отдельный и находится внизу гнезда. Все входы могут быть снабжены поперечными палочками для защиты от хищников, таких как змей, основных врагов общественных ткачей.

Камерами гнездовых «поместий» ткачей часто пользуются и другие виды птиц. Например, птицы под названием красноголовая амадина разводят в них потомство, а пепельные синицы иногда прилетают туда, чтобы переночевать.

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