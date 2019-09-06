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Птицы

«Дориан», возможно, уничтожил багамского поползня – эндемика островов

06 сентября 2019
Багамский поползень
В 2018 году орнитологам было известно всего о двух представителях вида багамских поползней. После прихода «Дориана» этих птиц, возможно, не осталось вовсе
Фото: Wikimedia Commons
Уникальная птица, относящаяся к вымирающим видам, вряд ли пережила последствия разрушительного урагана.

«Дориан» вызвал катастрофические последствия не только для людей и инфраструктуры, но и для экосистемы Багамских островов. Ураган затронул раздробленные районы карибского соснового леса, который поддерживает эндемическую авифауну.

Значительная часть сосен находится на острове Большой Багама (Grand Bahama), который все еще затоплен. Соленая вода от штормовых нагонов может окончательно погубить деревья, большая часть кроны которых была разорвана ураганом на части.

Из животных, пострадавших от бури, наибольшие опасения вызывает судьба багамского поползня. В 2004 году популяция этих птиц составляла около 1800 особей. Серия ураганов практически уничтожила поползней к 2007 году – их оставалось всего 23. В течение 2018 года орнитологи смогли обнаружить только двух птиц этого вида. «Дориан», возможно, забил последний гвоздь в крышку гроба для багамских поползней.

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