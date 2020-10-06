Древние пингвины: гиганты ростом с человека

Современные пингвины — птицы немаленькие, но в процессе эволюции стали значительно меньше. Достаточно сравнить пингвина нашего времени с древнем пингвином Норденшельда, названным так по имени открывшего его полярного исследователя. Эта птица, жившая в эоценовой эпохе, была почти с человека ростом и весила около 120 кг, тогда как самые большие представители современных пингвинов (императорские пингвины) весят не более 46 кг, а их рост не превышает 120 см.

Наиболее древним из известных ископаемых останков пингвинов не более 45 млн. лет. Все находки сделаны в основном в Новой Зеландии, южной части Южной Америки и на отделенном от неё проливом Дрейка Антарктическом полуострове.

Куда более внушительные размеры имела древняя черепаха архелон, о которой можно прочитать в нашей заметке «Гигантская черепаха».