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Птицы

Древние пингвины: гиганты ростом с человека

Софья Демьянец
06 октября 2020
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Императорские пингвины - самые крупные из современных видов семейства пингвиновых.
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Древний пингвин был ростом с человека.
Эти создания весили около 120 кг!

Современные пингвины — птицы немаленькие, но в процессе эволюции стали значительно меньше. Достаточно сравнить пингвина нашего времени с древнем пингвином Норденшельда, названным так по имени открывшего его полярного исследователя. Эта птица, жившая в эоценовой эпохе, была почти с человека ростом и весила около 120 кг, тогда как самые большие представители современных пингвинов (императорские пингвины) весят не более 46 кг, а их рост не превышает 120 см.

Наиболее древним из известных ископаемых останков пингвинов не более 45 млн. лет. Все находки сделаны в основном в Новой Зеландии, южной части Южной Америки и на отделенном от неё проливом Дрейка Антарктическом полуострове.

Куда более внушительные размеры имела древняя черепаха архелон, о которой можно прочитать в нашей заметке «Гигантская черепаха».

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