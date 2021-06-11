Дятел-вандал вывел из строя фотоловушку на «Земле леопарда»

Фотоловушка была закреплена на нижней части древесного ствола. Чтобы незнакомый предмет не беспокоил своим видом животных, сотрудники «Земли леопарда» обклеили камеру кусочками коры. Маскировка получилась слишком удачной: пролетающий мимо дятел не сумел отличить камеру от поверхности дерева и начал добывать себе обед. Результатом стал расклёванный датчик движения, который должен запускать автоматическую съёмку.

Приняв замаскированную камеру за часть дерева, дятел пробил ей датчик движения. Сама камера не пострадала, но датчик придётся заменить. В процессе «нападения» дятел был запечатлён пострадавшей камерой.