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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Птицы

Дятел-вандал вывел из строя фотоловушку на «Земле леопарда»

ФГБУ «Земля леопарда»
11 июня 2021
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Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
В национальном парке «Земля леопарда» фотоловушка, установленная для наблюдения за леопардами и тиграми, стала жертвой пернатого разбойника.

Фотоловушка была закреплена на нижней части древесного ствола. Чтобы незнакомый предмет не беспокоил своим видом животных, сотрудники «Земли леопарда» обклеили камеру кусочками коры. Маскировка получилась слишком удачной: пролетающий мимо дятел не сумел отличить камеру от поверхности дерева и начал добывать себе обед. Результатом стал расклёванный датчик движения, который должен запускать автоматическую съёмку.

Приняв замаскированную камеру за часть дерева, дятел пробил ей датчик движения. Сама камера не пострадала, но датчик придётся заменить. В процессе «нападения» дятел был запечатлён пострадавшей камерой.

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Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
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Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Ракурс не позволяет точно определить вид птицы. Судя по тем приметам, которые попали в кадр, это может быть белоспинный либо большой пёстрый дятел. Включая этот случай, за 2021 год дятлы испортили датчики движения уже пяти фотоловушкам. К счастью, во всех случаях достаточно замены повреждённой детали. Однако если бы в проделанное острым клювом отверстие попала вода, камеру пришлось бы списывать.

Большой пёстный дятел (фотограф Б. Бобчиневский).jpg
Б.Бобчиневский Большой пестрый дятел
«Мы работаем с дикой природой, поэтому подобные вещи – часть прагматики. Иногда фотоловушкам достаётся от медведей и тигров. Это умные и любопытные звери, которые могут случайно сломать камеру в попытке изучить её. При этом самим животным это никак не вредит, – рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук. – Подобные случаи единичны и не наносят реального урона сети фотомониторинга. Скорее, они могут иметь свою ценность как источник информации об особенностях поведения обитателей нацпарка».

Всего на территории «Земли леопарда» встречается более 300 видов птиц, среди которых есть оседлые и перелетные виды. Некоторых птиц увидеть гораздо сложнее, чем услышать. Поэтому кадры, полученные поврежденной фотоловушкой, имеют свою научную ценность.

Установка фотоловушки.jpg
ФГБУ «Земля леопарда» Установка фотоловушки

На «Земле леопарда» расположена самая большая среди российских заповедников и нацпарков сеть фотоловушек. За жизнью животных помогают следить 400 автоматических камер, распределённых по охраняемой территории. Ежегодно они обеспечивают отдел науки гигабайтами фото- и видеоматериалов. За год специалисты обрабатывают более миллиона снимков. Среди них ценнейшие кадры с краснокнижными дальневосточным леопардом и амурским тигром.

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