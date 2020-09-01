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Птицы

Эпиорнис: птица-гигант с самыми большими яйцами

National Geographic Россия
01 сентября 2020
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Aepyornis maximus – представитель семейства нелетающих эпиорнисообразных птиц, некогда живших на Мадагаскаре
Её яйца превосходят размеры куриных в 160 раз!

При длине более 30 сантиметров объем яйца эпиорниса (Aepyornithidae), или слоновой птицы, мог достигать 9 литров — это в 160 раз превосходит куриное яйцо. Впрочем, и сама слоновая птица, как следует из названия, была отнюдь не маленькая: вдвое больше человеческого роста, а ее вес мог достигать 450 килограмм. К эпиорнисовым относятся одни из крупнейших птиц, существовавших в историческое время. Мадагаскарский эпиорнис (Aepyornis maximus), например, достигал более трёх метров в высоту.

Эти нелетающие птицы обитали на Мадагаскаре вплоть до середины 17 века, пока окончательно не были истреблены человеком. Поэтому теперь лавры первенства достались страусу, чьи яйца имеют длину 15-20 сантиметров и меньше по объему в шесть раз, чем яйца эпиорниса.

Несмотря на то, что вид вымер, яйца эпиорнисов до сих пор находят и пополняют ими коллекции палеонтологических музеев — уже было найдено более 70 яиц.

Хотя эпиорнис отличается огромными размерами, сравнение ДНК показало, что эта птица является ближайшим родственником современной нелетающей киви, размер которой сопоставим с курицей.

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