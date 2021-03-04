Эти важные птицы: почему нам без них не прожить
Большую часть своей жизни я не обращал на птиц особого внимания. И лишь когда мне перевалило за сорок, я открыл в себе человека, чье сердце замирает от пения кардинала или зова тауи, человека, который готов бросить все дела, чтобы успеть посмотреть на замеченную поблизости бурокрылую ржанку — ведь эта красивая птица с золотистым оперением прилетела в наши края с самой Аляски. Когда меня спрашивают, почему я столь неравнодушен к птицам, я лишь глубоко вздыхаю и качаю головой — нет слов, чтобы объяснить это, все равно что спросить, почему я люблю своих братьев. Тем не менее это очень важный вопрос. Почему судьба птиц должна волновать нас, людей?
Я бы начал свой ответ с того, что птицы необычайно широко расселились по всей планете. Если бы мы смогли увидеть каждую птаху на Земле, мы бы увидели весь мир. Пернатых можно встретить в любом уголке любого океана, а также на таких пустынных участках суши, где никто, кроме них, больше не живет. Серые чайки растят птенцов в чилийской пустыне Атакама — одном из самых засушливых мест на планете. Императорские пингвины высиживают яйца в разгар антарктической зимы. Певчие ястребы-габары гнездятся на берлинском кладбище, где похоронена Марлен Дитрих, воробьи — в светофорах на Манхэттене, черные стрижи — в пещерах на морском побережье, снежные грифы (кумаи) — на гималайских скалах, а зяблики освоили земли Чернобыля.
Для выживания в столь разнообразных условиях пернатые, коих насчитывается около 10 тысяч видов, в ходе эволюции обзавелись поразительным разнообразием форм. Начать с размеров: африканский страус достигает двух с половиной метров в высоту, а кубинская колибри-пчелка — чуть больше насекомого, в честь которого ее назвали. Их клювы могут быть как весьма массивными (как у пеликанов или у туканов), так и крошечными (как у короткоклювки), а могут достигать длины, сопоставимой с размером тела, как у колибри-мечеклюва. Или взять окрас: расписной овсянковый кардинал, обитающий в Техасе, гульдова острохвостая нектарница из Южной Азии и радужный лорикет из Австралии щеголяют разнообразием красок почище любого цветка. Но есть и те, кто предпочитает бесконечные оттенки неброского коричневого, обременяя словарь орнитологов терминами: ржаво-красный, рыжевато-бурый, охристый, каштановый, рыжий.
Ведут себя птицы тоже по-разному: одни виды необычайно общительны, другие, наоборот, ведут затворнический образ жизни. Африканские красноклювые ткачи и фламинго собираются в миллионные стаи, а некоторые виды попугаев даже строят настоящие города из веточек. Оляпки разгуливают по берегам горных ручьев и надолго заныривают под воду исключительно в одиночку, а странствующие альбатросы и вовсе могут парить на расстоянии 800 километров до ближайшего собрата.
Мне попадались дружелюбные пернатые, например, в Новой Зеландии серая веерохвостка всюду сопровождала меня во время прогулки по тропе. Но некоторые птицы, напротив, вели себя враждебно: в Чили одна каракара пикировала, норовя угодить мне прямо в темечко, когда я засматривался на нее слишком долго.
Кукушки-подорожники парами охотятся на гремучих змей – одна птица отвлекает жертву, а вторая подкрадывается и нападает сзади. Осоеды едят ос. Стенолазы лазают по стенам утесов. Толстоклювые кайры ныряют на глубину до 200 метров, а сапсаны пикируют со скоростью 385 километров в час. Ротакоа на протяжении всей жизни не покидает родной пруд, а голубой лесной певун готов запросто отправиться в путешествие в Перу и вернуться обратно к тому же самому дереву в Нью-Джерси, где гнездился годом ранее.
Большинство птиц не такие уж милые и пушистые, но во многом они похожи на нас даже больше, чем некоторые млекопитающие. Пернатые строят сложные домики и заводят в них семью. На зиму они предпочитают улетать в отпуск в теплые края. У какаду острый ум: им поддаются задачки, которые могут поставить в тупик даже шимпанзе. А вороны любят играть — я видел, как в ветреные дни, когда другие (более практичные) птицы воздерживаются от полетов, вороны с удовольствием пикируют со склонов холмов, проделывая в воздухе настоящие кульбиты просто так, для развлечения. А каких только видео с их участием нет на YouTube! В одном из российских городов ворона придумала себе зимнюю забаву: скатывалась по заснеженной крыше на пластиковой крышке, залетала обратно наверх с крышкой в клюве и снова катилась вниз.
И конечно, птицы, как и мы, наполняют мир мелодиями, будь то соловьиная трель где-нибудь на городской окраине в Европе, щебет дрозда в эквадорском Кито или пение очковой кустарницы в китайском Чэнду.
Американские гаички выработали сложный «язык», на котором общаются не только друг с другом, но и с остальными птицами, живущими в округе, чтобы делиться информацией о том, насколько сообщество может чувствовать себя в безопасности от хищников. В репертуаре одного лирохвоста из Восточной Австралии была замечена мелодия, звучавшая так, словно ее исполняли на флейте. Удалось выяснить, что в этих местах когда-то жил фермер, увлекавшийся игрой на флейте: вероятно, предки птицы переняли его мотив.
National Geographic Россия №207, март 2021
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