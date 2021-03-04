Эти важные птицы: почему нам без них не прожить

Большую часть своей жизни я не обращал на птиц особого внимания. И лишь когда мне перевалило за сорок, я открыл в себе человека, чье сердце замирает от пения кардинала или зова тауи, человека, который готов бросить все дела, чтобы успеть посмотреть на замеченную поблизости бурокрылую ржанку — ведь эта красивая птица с золотистым оперением прилетела в наши края с самой Аляски. Когда меня спрашивают, почему я столь неравнодушен к птицам, я лишь глубоко вздыхаю и качаю головой — нет слов, чтобы объяснить это, все равно что спросить, почему я люблю своих братьев. Тем не менее это очень важный вопрос. Почему судьба птиц должна волновать нас, людей?

Я бы начал свой ответ с того, что птицы необычайно широко расселились по всей планете. Если бы мы смогли увидеть каждую птаху на Земле, мы бы увидели весь мир. Пернатых можно встретить в любом уголке любого океана, а также на таких пустынных участках суши, где никто, кроме них, больше не живет. Серые чайки растят птенцов в чилийской пустыне Атакама — одном из самых засушливых мест на планете. Императорские пингвины высиживают яйца в разгар антарктической зимы. Певчие ястребы-габары гнездятся на берлинском кладбище, где похоронена Марлен Дитрих, воробьи — в светофорах на Манхэттене, черные стрижи — в пещерах на морском побережье, снежные грифы (кумаи) — на гималайских скалах, а зяблики освоили земли Чернобыля.