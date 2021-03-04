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National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Птицы

Эти важные птицы: почему нам без них не прожить

Текст: Джонатан Франзен; Фото: Джоул Сартори
04 марта 2021
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Обитает в Африке к югу от Сахары. Как и большинство сов, она – превосходный ночной охотник с тонким слухом и острым зрением, а особое строение первостепенных маховых перьев позволяет совке бесшумно пикировать на ничего не подозревающую добычу.
Фото: Белолицая совка (Ptilopsis leucotis)

Большую часть своей жизни я не обращал на птиц особого внимания. И лишь когда мне перевалило за сорок, я открыл в себе человека, чье сердце замирает от пения кардинала или зова тауи, человека, который готов бросить все дела, чтобы успеть посмотреть на замеченную поблизости бурокрылую ржанку — ведь эта красивая птица с золотистым оперением прилетела в наши края с самой Аляски. Когда меня спрашивают, почему я столь неравнодушен к птицам, я лишь глубоко вздыхаю и качаю головой — нет слов, чтобы объяснить это, все равно что спросить, почему я люблю своих братьев. Тем не менее это очень важный вопрос. Почему судьба птиц должна волновать нас, людей?

Я бы начал свой ответ с того, что птицы необычайно широко расселились по всей планете. Если бы мы смогли увидеть каждую птаху на Земле, мы бы увидели весь мир. Пернатых можно встретить в любом уголке любого океана, а также на таких пустынных участках суши, где никто, кроме них, больше не живет. Серые чайки растят птенцов в чилийской пустыне Атакама — одном из самых засушливых мест на планете. Императорские пингвины высиживают яйца в разгар антарктической зимы. Певчие ястребы-габары гнездятся на берлинском кладбище, где похоронена Марлен Дитрих, воробьи — в светофорах на Манхэттене, черные стрижи — в пещерах на морском побережье, снежные грифы (кумаи) — на гималайских скалах, а зяблики освоили земли Чернобыля.

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Двурогий калао (Buceros bicornis) Птица с массивным шлемом над клювом и с крыльями, достигающими двух метров в размахе, по праву считается королем неба над джунглями Юго-Восточной Азии. Калао смазывает свое черно-белое оперение желтоватой маслянистой жидкостью, которую выделяет железа над хвостом. Фото сделано в зоопарке Хьюстона, Техас.

Для выживания в столь разнообразных условиях пернатые, коих насчитывается около 10 тысяч видов, в ходе эволюции обзавелись поразительным разнообразием форм. Начать с размеров: африканский страус достигает двух с половиной метров в высоту, а кубинская колибри-пчелка — чуть больше насекомого, в честь которого ее назвали. Их клювы могут быть как весьма массивными (как у пеликанов или у туканов), так и крошечными (как у короткоклювки), а могут достигать длины, сопоставимой с размером тела, как у колибри-мечеклюва. Или взять окрас: расписной овсянковый кардинал, обитающий в Техасе, гульдова острохвостая нектарница из Южной Азии и радужный лорикет из Австралии щеголяют разнообразием красок почище любого цветка. Но есть и те, кто предпочитает бесконечные оттенки неброского коричневого, обременяя словарь орнитологов терминами: ржаво-красный, рыжевато-бурый, охристый, каштановый, рыжий.

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Желтощекая розелла (Platycercus icterotis) Общительные попугаи, обитающие на юго-западе Австралии, часто кормятся парами или небольшими группами. Раньше фермеры отстреливали их из-за урона, который птицы наносят плодовым деревьям. Теперь этот вид находится под охраной государства, но его численность по-прежнему падает по мере сокращения территории, пригодной для жизни розелл. Фото сделано в зоопарке BLANK PARK ZOO, Де-Мойн, Айова

Ведут себя птицы тоже по-разному: одни виды необычайно общительны, другие, наоборот, ведут затворнический образ жизни. Африканские красноклювые ткачи и фламинго собираются в миллионные стаи, а некоторые виды попугаев даже строят настоящие города из веточек. Оляпки разгуливают по берегам горных ручьев и надолго заныривают под воду исключительно в одиночку, а странствующие альбатросы и вовсе могут парить на расстоянии 800 километров до ближайшего собрата.

Мне попадались дружелюбные пернатые, например, в Новой Зеландии серая веерохвостка всюду сопровождала меня во время прогулки по тропе. Но некоторые птицы, напротив, вели себя враждебно: в Чили одна каракара пикировала, норовя угодить мне прямо в темечко, когда я засматривался на нее слишком долго.

Кукушки-подорожники парами охотятся на гремучих змей – одна птица отвлекает жертву, а вторая подкрадывается и нападает сзади. Осоеды едят ос. Стенолазы лазают по стенам утесов. Толстоклювые кайры ныряют на глубину до 200 метров, а сапсаны пикируют со скоростью 385 километров в час. Ротакоа на протяжении всей жизни не покидает родной пруд, а голубой лесной певун готов запросто отправиться в путешествие в Перу и вернуться обратно к тому же самому дереву в Нью-Джерси, где гнездился годом ранее.

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Красный фламинго (Phoenicopterus ruber) Птенцы фламинго вылупляются в белом оперении, а эффектный окрас проявляется благодаря органическим пигментам – каротиноидам, содержащимся в ракообразных, которыми эти птицы питаются. Клюв у этой птицы словно приделан к голове неумелым скульптором. Столь странная форма оказывается очень удобной, когда фламинго кормятся, свесив голову в воду. Фото сделано в детском зоопарке Линкольна, Небраска

Большинство птиц не такие уж милые и пушистые, но во многом они похожи на нас даже больше, чем некоторые млекопитающие. Пернатые строят сложные домики и заводят в них семью. На зиму они предпочитают улетать в отпуск в теплые края. У какаду острый ум: им поддаются задачки, которые могут поставить в тупик даже шимпанзе. А вороны любят играть — я видел, как в ветреные дни, когда другие (более практичные) птицы воздерживаются от полетов, вороны с удовольствием пикируют со склонов холмов, проделывая в воздухе настоящие кульбиты просто так, для развлечения. А каких только видео с их участием нет на YouTube! В одном из российских городов ворона придумала себе зимнюю забаву: скатывалась по заснеженной крыше на пластиковой крышке, залетала обратно наверх с крышкой в клюве и снова катилась вниз.

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Черногорлая разноцветная сойка (Cyanocorax colliei) Пронзительный крик сойки – привычный в Западной Мексике звук. Сойки, как и другие врановые (сороки узнают себя в зеркале, а во,роны мастерят орудия), обладают развитым интеллектом. Фото сделано в зоопарке Хьюстона, Техас

И конечно, птицы, как и мы, наполняют мир мелодиями, будь то соловьиная трель где-нибудь на городской окраине в Европе, щебет дрозда в эквадорском Кито или пение очковой кустарницы в китайском Чэнду.

Американские гаички выработали сложный «язык», на котором общаются не только друг с другом, но и с остальными птицами, живущими в округе, чтобы делиться информацией о том, насколько сообщество может чувствовать себя в безопасности от хищников. В репертуаре одного лиро­хвоста из Восточной Австралии была замечена мелодия, звучавшая так, словно ее исполняли на флейте. Удалось выяснить, что в этих местах когда-то жил фермер, увлекавшийся игрой на флейте: вероятно, предки птицы переняли его мотив.

National Geographic Россия №207, март 2021

National Geographic Россия №207, март 2021

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