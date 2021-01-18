Филиппинский орел-обезьяноед: это что за птица?

Раскинув громадные бурые крылья, над кронами тропических лесов на филиппинском архипелаге парит птица, которая столетиями не знала соперников. На островах Филиппин нет крупных хищников, поэтому филиппинский орёл, или орёл-обезьяноед (Pithecophaga jefferyi), остается здесь на вершине пищевой пирамиды. Этот хищник из семейства ястребиных – одна из самых сильных и редких птиц в мире. Размах крыльев у взрослых особей может быть больше двух метров, а в длину от кончика клюва до хвоста филиппинская гарпия, как еще называют эту птицу, достигает метра. Однако при всей своей мощи этот символ Филиппин находится под угрозой полного исчезновения – исчезновение среды обитания сыграло с ними злую шутку.

Сейчас орлы-гиганты гнездятся только на четырех филиппинских островах Лейте, Лусон, Минданао и Самар, их среда обитания крайне фрагментирована после того, как на филиппинском архипелаге вырубили джунгли практически подчистую. Больше всего орлов осталось на Минданао, а общее количество популяции оценивается всего в 180-500 взрослых особей.