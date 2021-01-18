Филиппинский орел-обезьяноед: это что за птица?

Раскинув громадные бурые крылья, над кронами тропических лесов на филиппинском архипелаге парит птица, которая столетиями не знала соперников. На островах Филиппин нет крупных хищников, поэтому филиппинский орёл, или орёл-обезьяноед (Pithecophaga jefferyi), остается здесь на вершине пищевой пирамиды. Этот хищник из семейства ястребиных – одна из самых сильных и редких птиц в мире. Размах крыльев у взрослых особей может быть больше двух метров, а в длину от кончика клюва до хвоста филиппинская гарпия, как еще называют эту птицу, достигает метра. Однако при всей своей мощи этот символ Филиппин находится под угрозой полного исчезновения – исчезновение среды обитания сыграло с ними злую шутку.
Сейчас орлы-гиганты гнездятся только на четырех филиппинских островах Лейте, Лусон, Минданао и Самар, их среда обитания крайне фрагментирована после того, как на филиппинском архипелаге вырубили джунгли практически подчистую. Больше всего орлов осталось на Минданао, а общее количество популяции оценивается всего в 180-500 взрослых особей.
Филиппинские орлы питаются обезьянами, пальмовыми куницами, белками-летягами, летучими мышами, птицами и змеями. Разнообразие и состав «меню» зависит от конкретного острова, на котором живет орел. Например, на Минданао основу рациона орлов-обезьяноедов составляют филиппинские шерстокрылы – необычные летающие млекопитающие. А вот на Лусоне они часто охотятся на облачных крыс, филиппинских тонкохвостых грызунов.
Вообще прозвище «обезьяноед» им дали не совсем справедливо: когда птицу впервые описали в 1896 году, со слов местных аборигенов стало известно, что эти орлы питаются исключительно обезьянами, наводя страх на приматов во всей округе. Как стало понятно позже, обезьяны не являются основной добычей этих птиц, хотя они и не пренебрегают охотой на них. Считается даже, что филиппинские гарпии могут охотиться на обезьян совместными усилиями – пока одна птица отвлекает внимание потенциальных жертв, вторая атакует.
Когда выяснилось, что величественных гарпий на Филиппинах практически не осталось, местные природозащитники забили тревогу – и это принесло свои плоды. На архипелаге были созданы новые природоохранные зоны – например, на острове Минданао. Здесь работают специалисты Фонда охраны филиппинского орла. Их цель – возродить популяцию, вернув птиц в естественную среду обитания, восстановленную на островах архипелага. Первому птенцу, появившемуся на свет благодаря этой программе, дали имя Паг-аса, что на тагалоге – официальном языке Филиппин – значит «надежда».
Официально птицу переименовали еще в 1978 году – теперь вместо орла-обезьяноеда его величают филиппинским орлом, и птица из пугающего хищника превратилась в символ страны (в 1995 году орел также стал национальной эмблемой Филиппин).
За убийство филиппинского орла, который раньше считался престижным трофеем, теперь светит до 12 лет тюрьмы и немалый штраф.
Филиппинские орлы – преданные партнеры, они образуют моногамную связь на всю жизнь. Каждой гнездующейся паре орлов необходима довольно большая территория – несколько десятков квадратных километров. Только тогда они могут добывать достаточно пищи, чтобы прокормить и себя, и одного птенца. Детеныши живут с родителями довольно долгое время, вплоть до полутора лет, хотя взрослое оперение они получают в возрасте примерно пяти месяцев.
Гнездующиеся пары филиппинских орлов предпочитают высокие деревья с открытой кроной. Птицы устраивают там гнезда на высоте от двадцати пяти до пятидесяти метров. Часто они даже используют их по нескольку раз, взращивая потомство в одном и том же семейном доме.
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