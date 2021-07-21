Гарпии: хищные гиганты Амазонии

Срезали, нечего сказать! Идя по пояс в воде цвета кофе с молоком, я спотыкаюсь о затопленные бревна, ныряю под усыпанные муравьями ветки, продираюсь сквозь завесы паутины. Такой маршрут проложил Эвертон Миранда, биолог из Бразилии. Одна дорогущая камера уже пропала, когда ассистент Эдсон Оливейра шлепнулся в глубокую лужу, а место осиного укуса на предплечье у фотографа Карин Айгнер раздулось, напоминая спелый помидор.

Но если кто-то и помышляет о том, чтобы повернуть назад, он об этом помалкивает. Наша миссия слишком важна. Мы отправились на поиски гнезда неуловимого орла — южноамериканской гарпии. По слухам, нужно километра на полтора углубиться в амазонские джунгли в этом уголке Мату-Гросу – бразильского штата величиной с Нигерию.

Гладкие монохромные тела, свирепый взгляд и пышные лицевые перья, похожие на косы, внесли гарпий, одних из крупнейших орлов мира, в список самых эффектных птиц для бердвотчеров. Когти гарпий, способные сорвать с дерева взрослого ленивца, бывают крупнее, чем у медведя гризли, а вес самки достигает 11 килограммов.

Будучи сверххищниками, гарпии регулируют численность популяций своих жертв. «Охранять гарпий – значит сохранять и практически все биоразнообразие экосистемы, в которой они обитают», – объясняет Ричард Уотсон, президент и главный исполнительный директор фонда Peregrine Fund, некоммерческой природоохранной организации, возглавляющей проект по защите гарпий в Панаме.