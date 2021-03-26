Где искать московских сов и других интересных птиц столицы

О ком вы думаете в первую очередь, когда речь заходит о птицах Москвы? Чаще всего на ум прилетают всякие воробьи, голуби да вороны. Ну, галки с грачами еще. Кто-то слышал, что на сталинских высотках гнездятся полумифические соколы. Но в реальности в черте города можно встретить без малого две сотни видов птиц. Среди них – не только мелкие воробьиные пернатые, но и крупные величественные хищники, даже совы!

Удивлены? То-то и оно: в Москве гнездится по меньшей мере два-три вида сов – ушастая сова, серая и длиннохвостая неясыти. А встретить на зимовках и пролете можно как крошечных сычей, воробьиного и мохноногого, так и гигантов – бородатую неясыть и даже полярную сову!

Встречаются совы в черте города в парках: Главном ботаническом саду и в скверах МГУ, Измайловском и Кузьминском парках, в Останкино, в Покровском-Стрешнево, Битцевском лесу, Лосином острове и даже в оживленном Нескучном саду.