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Птицы

Где искать московских сов и других интересных птиц столицы

Вероника Самоцкая
26 марта 2021
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Совята серой неясыти в Останкинском парке
Фото: Антон Мировненко-Маренков
Узнайте вместе с орнитологами в рамках полноценного курса, после которого вы сможете не только отличать столичных пернатых друг от друга, но и участвовать в научных программах по мониторингу и учету.

О ком вы думаете в первую очередь, когда речь заходит о птицах Москвы? Чаще всего на ум прилетают всякие воробьи, голуби да вороны. Ну, галки с грачами еще. Кто-то слышал, что на сталинских высотках гнездятся полумифические соколы. Но в реальности в черте города можно встретить без малого две сотни видов птиц. Среди них – не только мелкие воробьиные пернатые, но и крупные величественные хищники, даже совы! 

Удивлены? То-то и оно: в Москве гнездится по меньшей мере два-три вида сов – ушастая сова, серая и длиннохвостая неясыти. А встретить на зимовках и пролете можно как крошечных сычей, воробьиного и мохноногого, так и гигантов – бородатую неясыть и даже полярную сову!

Встречаются совы в черте города в парках: Главном ботаническом саду и в скверах МГУ, Измайловском и Кузьминском парках, в Останкино, в Покровском-Стрешнево, Битцевском лесу, Лосином острове и даже в оживленном Нескучном саду.

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Серая неясыть рыжей морфы в Измайловском парке
Фото: Евгений Марченко
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Ястреб-тетеревятник в Измайловском парке
Фото: Антон Мировненко-Маренков
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Дрозд-рябинник на гнезде. Это одна из самых многочисленных птиц Москвы
Фото: Ольга Бобкова

Днем совы сидят тихо, стараются не попадаться на глаза, и большинство людей проходит мимо, даже не заметив их. Увидеть московских сов проще всего вместе с опытным орнитологом, который знает, где и как их искать.

В середине апреля в Москве стартует курс по изучению птиц, который вот уже четвертый год проводит команда орнитологов с биологического факультета МГУ, объединившаяся в сообщество Birdwatching Moscow (следить за проектом можно и в Инстаграме – найдете там много интересного). Каждые выходные с апреля по июнь группа учащихся выезжает в парки Москвы и в Подмосковья, чтобы найти и рассмотреть редких пернатых. 

За сезон удается увидеть 150-170 видов птиц – вы даже если захотите, столько не назовете, а теперь сможете воочию познакомиться и научиться узнавать всех из них. По окончанию курса студенты сдают экзамен и получают сертификат от зоологического музея МГУ о том, что они знают птиц на уровне профессионалов и могут участвовать в учетах, волонтерить и даже работать в заповедниках и национальных парках.

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Белая лазоревка, или князек, в Лотошинском рыбхозе. Довольно редкая подмосковная птичка, встреча с которой всегда приносит много эмоций
Фото: Антон Мировненко-Маренков
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Сойка в Главном ботаническом саду
Фото: Антон Мировненко-Маренков
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Щегол — довольно обычая птичка парков Москвы, встречается на границе с полями и лугами
Фото: Антон Мировненко-Маренков
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Выводок кряквы в Лосином острове
Фото: Ольга Бобкова

Мне выпала честь впервые запустить курс BirdID в России совместно с норвежским университетом Nord в 2017 году, и с тех пор я бессменно являюсь главным преподавателем проекта. Команда менялась год от года, и в этом году я рада видеть в рядах преподавателей еще двух выпускников биологического факультета МГУ: Виктория Москаленко была с нами с самого начала, а еще в этом году к нам присоединятся научный сотрудник зоологического музея Антон Морковин и выпускница BirdID-2018 Лейла Хасянова.

Узнать о курсе подробнее и записаться можно прямо тут – тык по ссылке!

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