Геном вымершей птицы додо удалось секвенировать впервые

Ученые надеются, что это первый шаг к ее «воскрешению».

Маврикийские дронты (Raphus cucullatus) – крупные нелетающие птицы с массивными клювами – беспечно обитали на Маврикии сотни лет до прибытия туда первых мореплавателей вместе с крысами и свиньями. Популяцию уничтожили целиком уже к 60-м годам XVII.

Дронт был легкой добычей для людей, а также для животных, которых моряки привозили с собой на остров. Последнее широко признанное научным сообществом наблюдение птицы в природе было зафиксировано в 1662 году. Все, что нам осталось от дронтов – это не слишком точные художественные рисунки, немногочисленные останки и мудрый Додо, увековеченный на страницах «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Ученые потратили годы, пытаясь найти хорошо сохранившуюся ДНК птицы, прежде чем им удалось сделать это с помощью образца из Музея естественной истории Копенгагена. Профессор Бет Шапиро из Калифорнийского университета в Санта-Круз рассказала, что ее команда вскоре опубликует полную ДНК образца вымершей птицы.

«Геном дронта полностью секвенирован. Расшифровка генома еще не опубликована, но она уже есть», – Бет Шапиро.

Однако исследовательница предупредила, что вернуть птицу к жизни будет сложно.

«Предположим, у меня есть клетка, и она живет в чашке Петри в лаборатории, и я редактирую ее так, чтобы в ней было немного ДНК дронта. Но как мне затем превратить эту клетку в целое живое, дышащее, настоящее животное? Способ, которым мы можем это сделать, – клонирование. Этот же подход использовался для создания овечки Долли. Но мы не знаем, как это сделать с птицами из-за сложности их репродуктивных путей.

Таким образом, для птиц нужен другой подход, и это действительно фундаментальное технологическое препятствие на пути к возвращению додо», – говорит Шапиро.

Додо получил свое название от португальского слова, означающего «дурак», после того, как колонизаторы высмеяли его бесстрашие перед людьми-охотниками. Это бесстрашие и привело вид к гибели.

Маврикийский дронт был высотой около метра и мог весить 10-18 кг. На картинах изображаемая птица имела коричневато-серое оперение, желтые ноги, небольшой пучок хвостовых перьев и серую, неоперенную в лицевой части голову с чёрным, желтым или зеленым клювом.

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Исследования ДНК показали, что ближайшие родственники додо – вымерший родригесский дронт и современный гривистый голубь из Юго-Восточной Азии. Вполне вероятно, что ученые отредактируют ДНК голубя, чтобы включить в него ДНК дронта и вернуть птиц к жизни.

Это не первый случай, когда ученые говорят о том, чтобы воскресить вымерших животных. Ранее в этом месяце эксперты объявили о планах вернуть вымерших крыс с острова Рождества через 119 лет после того, как они были уничтожены. Кроме того, многие ученые мечтают вернуть на поверхность Земли шерстистого мамонта, который окончательно вымер около четырех тысяч лет назад.

Сейчас учёные гораздо лучше могут представить внешность загадочной птицы и её жизнь – по следам их исследований мы сделали о дронтах целую инфографику.