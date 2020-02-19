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Птицы

Гигантская стая мигрирующих птиц попала на метеорадар: видео

19 февраля 2020
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Группа птиц растянулась на 145 километров!

В понедельник, 17 февраля, радар Национальной метеорологической службы США в Ки-Уэсте (NWS Key West) зафиксировал необычно обширную стаю птиц, мигрирующих из Южной в Северную Америку через Флориду. По данным метеорологов, группа птиц растянулась на расстояние не менее 145 километров.

Видео, предоставленное NWS Key West, показывает перелетных птиц, которых засек радар, зеленым и желтым цветом, а осадки изображены синим.

Подобные радары используют электромагнитные импульсы для измерения местоположения и интенсивности осадков. 

NWS Key West отмечает, что промежуток времени, зафиксированный на видео, на самом деле занял 10,5 часов. Птицы впервые появляются на радаре со стороны Кубы и исчезают из зоны фиксации радара к рассвету, когда достигают материковой части Флориды.

В это время года более 118 видов птиц возвращаются в Северную Америку после зимовки в теплых районах Центральной и Южной Америки, а также на Карибских островах. 

Посмотрите, как выглядят мигрирующие бабочки с высоты. 