Гигантская стая мигрирующих птиц попала на метеорадар: видео

В понедельник, 17 февраля, радар Национальной метеорологической службы США в Ки-Уэсте (NWS Key West) зафиксировал необычно обширную стаю птиц, мигрирующих из Южной в Северную Америку через Флориду. По данным метеорологов, группа птиц растянулась на расстояние не менее 145 километров.
Видео, предоставленное NWS Key West, показывает перелетных птиц, которых засек радар, зеленым и желтым цветом, а осадки изображены синим.
📡 Key West radar has had a busy night, but not because of weather! The most impressive display of migratory birds so far this year occurred overnight. This product shows biological targets in green/yellow flying north over the Keys. Showers/rain are depicted in darker blues. 🐦 pic.twitter.com/V2PJfucxJA— NWS Key West (@NWSKeyWest) February 17, 2020
Подобные радары используют электромагнитные импульсы для измерения местоположения и интенсивности осадков.
NWS Key West отмечает, что промежуток времени, зафиксированный на видео, на самом деле занял 10,5 часов. Птицы впервые появляются на радаре со стороны Кубы и исчезают из зоны фиксации радара к рассвету, когда достигают материковой части Флориды.
В это время года более 118 видов птиц возвращаются в Северную Америку после зимовки в теплых районах Центральной и Южной Америки, а также на Карибских островах.
Посмотрите, как выглядят мигрирующие бабочки с высоты.