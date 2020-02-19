Гигантская стая мигрирующих птиц попала на метеорадар: видео

В понедельник, 17 февраля, радар Национальной метеорологической службы США в Ки-Уэсте (NWS Key West) зафиксировал необычно обширную стаю птиц, мигрирующих из Южной в Северную Америку через Флориду. По данным метеорологов, группа птиц растянулась на расстояние не менее 145 километров.

Видео, предоставленное NWS Key West, показывает перелетных птиц, которых засек радар, зеленым и желтым цветом, а осадки изображены синим.