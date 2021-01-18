Голубь Джо оказался австралийцем. Теперь ему не грозит смерть за незаконное вторжение в страну

На прошлой неделе многие мировые медиа осветили странную историю о голубе Джо, которого планировали подвергнуть эвтаназии по инициативе Министерства сельского хозяйства Австралии.

Дело в том, что голубя посчитали «иностранцем». Обнаруживший птицу житель Мельбурна Кевин Челли-Бёрд увидел на ноге птицы браслет, который, по его мнению, говорил о принадлежности Джо к гоночным голубям. Эксперты посчитали, что голубь мог переправиться в Австралию из США на грузовом судне, преодолев около 13 000 километров.

Из-за уникальной эндемичной фауны в Австралии действуют строгие законы о ввозе животных на территорию страны. Так как определить владельца голубя посчитали невозможным, его собирались убить.

История получила большой резонанс, и ее даже пришлось прокомментировать исполняющему обязанности премьер-министра страны Майклу Маккормаку. В ответ на вопрос журналистов он сказал: «Я ничего не знаю о будущем Джо и том, как он летел и к чему прилетел. Удачи тебе, Джо! Но если Джо прибыл с нарушением наших строгих мер биологической безопасности, тогда тебе, Джо, не повезло. Или лети домой, или тебя ждут последствия».