Голубь Джо оказался австралийцем. Теперь ему не грозит смерть за незаконное вторжение в страну
На прошлой неделе многие мировые медиа осветили странную историю о голубе Джо, которого планировали подвергнуть эвтаназии по инициативе Министерства сельского хозяйства Австралии.
Дело в том, что голубя посчитали «иностранцем». Обнаруживший птицу житель Мельбурна Кевин Челли-Бёрд увидел на ноге птицы браслет, который, по его мнению, говорил о принадлежности Джо к гоночным голубям. Эксперты посчитали, что голубь мог переправиться в Австралию из США на грузовом судне, преодолев около 13 000 километров.
Из-за уникальной эндемичной фауны в Австралии действуют строгие законы о ввозе животных на территорию страны. Так как определить владельца голубя посчитали невозможным, его собирались убить.
История получила большой резонанс, и ее даже пришлось прокомментировать исполняющему обязанности премьер-министра страны Майклу Маккормаку. В ответ на вопрос журналистов он сказал: «Я ничего не знаю о будущем Джо и том, как он летел и к чему прилетел. Удачи тебе, Джо! Но если Джо прибыл с нарушением наших строгих мер биологической безопасности, тогда тебе, Джо, не повезло. Или лети домой, или тебя ждут последствия».
Acting Prime Minister, Michael McCormack, on Joe the pigeon. @10NewsFirst pic.twitter.com/jcZjvmx4nx— Chloe Bouras (@ChloeBouras) January 15, 2021
Однако теперь стало понятно, что птица будет жить. Американский союз гоночных голубей опубликовал в Facebook заявление, в котором говорится, что браслет на птице не принадлежит союзу, и, следовательно, Джо не имеет отношения к американским гоночным голубям.
«Голубь, найденный в Австралии, носит поддельный браслет, и его не нужно уничтожать в соответствии с мерами биобезопасности, потому что его настоящий дом находится в Австралии. К сожалению, ложная информация распространяется очень быстро, но мы рады, что этот голубь не сбежал из США», — говорится в заявлении организации.
С выводами союза согласились и в министерстве сельского хозяйства, выпустив по этому поводу специальное сообщение: «Голубь Джо, скорее всего, австралиец и не представляет риска для биобезопасности. Ведомство считает, что повязка на лапе птицы поддельная. Дальнейших действий по этому поводу не будет».
Президент Центральной федерации гоночных голубей в Сиднее Фил Мёрфи также подверг сомнению историю Джо и сказал, что птица даже не напоминает гоночного голубя. По его словам, гоночными голуби становятся минимум с восьми месяцев, а Джо выглядит моложе.
«Судя по фотографиям, он не выглядит достаточно взрослым. На вид ему три или четыре месяца. Он определенно слишком молод, чтобы лететь даже 10 часов подряд, не говоря уже о тысячах километров», — заключил Мёрфи.