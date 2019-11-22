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Птицы

Индюк каждый день в течение месяца преследует почтальона: видео

22 ноября 2019
Индюк преследует почтальона
Возможно, птица просто ждет письмо.

Джефф Бирн работает в почтовой службе в штате Висконсин уже 20 лет. За это время его рабочий фургон преследовали многие животные, от собак до кроликов. Но с атакующим машину индюком он столкнулся впервые.

Джефф рассказал, что птица уже целый месяц каждый рабочий день бегает за фургоном от одного почтового ящика к другому. По словам почтальона, поначалу он пытался отпугнуть индюка, но сейчас просто не обращает на него внимания.

Как правило, птица не проявляет признаков агрессии, но Джефф на всякий случай возит с собой портативный клаксон.

«Один раз я возвращался к грузовику, а он подскочил и взмахнул крыльями», – говорит Бирн.

В Департаменте природных ресурсов штата заявили, что, скорее всего, фургон почтальона преследует индюк-самец, у которого идет брачный период. В такое время птицы становятся агрессивными и пытаются защитить территорию.