Индюк каждый день в течение месяца преследует почтальона: видео

Джефф Бирн работает в почтовой службе в штате Висконсин уже 20 лет. За это время его рабочий фургон преследовали многие животные, от собак до кроликов. Но с атакующим машину индюком он столкнулся впервые.

Джефф рассказал, что птица уже целый месяц каждый рабочий день бегает за фургоном от одного почтового ящика к другому. По словам почтальона, поначалу он пытался отпугнуть индюка, но сейчас просто не обращает на него внимания.

Как правило, птица не проявляет признаков агрессии, но Джефф на всякий случай возит с собой портативный клаксон.

«Один раз я возвращался к грузовику, а он подскочил и взмахнул крыльями», – говорит Бирн.