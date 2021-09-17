Ископаемая птица доказала, что выживают не только сильнейшие, но и самые сексуальные

Баланс между естественным и половым отбором в эволюционных процессах интересовал ученых еще со времен Дарвина. До сих пор нет ответа на вопрос, почему некоторые представители фауны (самый яркий современный пример — это павлин) развивают черты, которые делают их более заметными для хищников и менее способными к бегству.

Свое исследование этой теме посвятили китайские специалисты. В их распоряжении оказалась окаменелость птицы возрастом 120 миллионов лет, найденная на северо-востоке Китая. Небольшая птица обладала хвостом длиной более 150% от длины тела. Она получила имя Yuanchuavis kompsosoura: в честь Юаньчу, птицы из китайской мифологии. Видовое название происходит от греческих слов «kompsos» («элегантный») и «oura» («хвост»).

Помимо размера, хвост имел ряд других уникальных признаков: веер из коротких перьев в основании, а затем два очень длинных пера с твердым стержнем. Подобное сочетание короткого хвостового веера с парой длинных перьев в наши дни встречается лишь у некоторых птиц, таких как нектарницевые (Nectariniidae) или кетсаль (Pharomachrus mocinno).