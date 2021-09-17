Ископаемая птица доказала, что выживают не только сильнейшие, но и самые сексуальные

Баланс между естественным и половым отбором в эволюционных процессах интересовал ученых еще со времен Дарвина. До сих пор нет ответа на вопрос, почему некоторые представители фауны (самый яркий современный пример — это павлин) развивают черты, которые делают их более заметными для хищников и менее способными к бегству.
Свое исследование этой теме посвятили китайские специалисты. В их распоряжении оказалась окаменелость птицы возрастом 120 миллионов лет, найденная на северо-востоке Китая. Небольшая птица обладала хвостом длиной более 150% от длины тела. Она получила имя Yuanchuavis kompsosoura: в честь Юаньчу, птицы из китайской мифологии. Видовое название происходит от греческих слов «kompsos» («элегантный») и «oura» («хвост»).
Помимо размера, хвост имел ряд других уникальных признаков: веер из коротких перьев в основании, а затем два очень длинных пера с твердым стержнем. Подобное сочетание короткого хвостового веера с парой длинных перьев в наши дни встречается лишь у некоторых птиц, таких как нектарницевые (Nectariniidae) или кетсаль (Pharomachrus mocinno).
Y. kompsosoura — первый пример такого строения хвоста у энанциорнисов (Enantiornithesое), клады вымерших птиц. Необычная комбинация перьев свидетельствует о существовании полового отбора у птиц с древнего доисторического периода. В то время как «веер» имел аэродинамические функции, помогая птице правильно летать — удлиненные перья, вероятно, использовались для привлечения к себе внимания в брачный период. Более того — они были «сигналом», свидетельствующим не только о красоте, но и о здоровье и выносливости.
Птицы, обитающие в более суровых условиях окружающей среды и вынужденные совершать длительные перелеты — например, морские — имеют короткие хвосты. Напротив, птицы с замысловатыми хвостами менее приспособлены для полета и обычно живут в густых, богатых ресурсами лесах. «Контрастное» строение отражает сложное взаимодействие между половым и естественным отбором в процессе эволюции, указывая на то, что каждая линия птиц по-своему решала возникающие перед ней задачи.
Узнайте историю перьев.