Испанскому энергетическому гиганту предъявили иск за гибель сотен птиц

Испанская энергетическая компания Endesa обвиняется в смерти сотен птиц, пораженных электрическим током на линиях электропередачи (ЛЭП).

Согласно иску, прокуратура обвиняет компанию в преступлениях против окружающей среды и дикой природы. Надзорное ведомство считает, что в Endesa не смогли должным образом изолировать свои электрические кабели и опоры, создав «смертельную ловушку» для птиц.

Удар электрическим током происходит, когда птицы касаются двух проводов одновременно или когда они садятся на опору, одновременно касаясь кабеля.

В своей жалобе прокуратура сообщила, что в период с 2018 по 2020 год в районе Осона к северу от Барселоны погибло 255 птиц, в том числе охраняемые виды, такие как белый аист, белоголовый сип, орел-змееяд и канюк.