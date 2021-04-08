Испанскому энергетическому гиганту предъявили иск за гибель сотен птиц

Испанская энергетическая компания Endesa обвиняется в смерти сотен птиц, пораженных электрическим током на линиях электропередачи (ЛЭП).
Согласно иску, прокуратура обвиняет компанию в преступлениях против окружающей среды и дикой природы. Надзорное ведомство считает, что в Endesa не смогли должным образом изолировать свои электрические кабели и опоры, создав «смертельную ловушку» для птиц.
Удар электрическим током происходит, когда птицы касаются двух проводов одновременно или когда они садятся на опору, одновременно касаясь кабеля.
В своей жалобе прокуратура сообщила, что в период с 2018 по 2020 год в районе Осона к северу от Барселоны погибло 255 птиц, в том числе охраняемые виды, такие как белый аист, белоголовый сип, орел-змееяд и канюк.
Представители Endesa сообщили, что компания пока не «получила официальную жалобу», а источник в компании заявил, что Endesa действовала «в полном соответствии с законом в вопросах окружающей среды и особенно в отношении птиц».
В период с 2018 по 2020 год компания модернизировала более 2000 опор ЛЭП и в этом году инвестирует «4,6 миллиона евро в адаптацию ЛЭП Каталонии для защиты птиц», — заявил источник в компании.
Эксперты отмечают, что поражение электрическим током на линиях электропередач представляет собой серьезную угрозу для многих диких птиц, особенно для находящихся под угрозой исчезновения видов, использующих опоры в качестве насестов.
В прокуратуре настаивают, что Endesa «не приняла мер по ремонту поврежденных [частей], которые не соответствуют мерам безопасности […] сознательно игнорируя свои юридические обязательства по предотвращению ущерба дикой природе и окружающей среде».
В августе 2018 года 72 белых аиста погибли в течение трех дней, когда стая из 700 особей остановилась в Каталонии во время миграции на юг. Птицы погибали, когда садились на опоры, которые, по мнению прокуратуры, «не были изолированы компанией», как это требовалось по закону.
Endesa — крупнейшая в Испании электроэнергетическая компания. Endesa владеет атомными, тепловыми и гидроэлектростанциями суммарной мощностью 97 600 ГВтч на внутреннем рынке и 80 100 ГВт-ч на международном уровне.
Endesa осуществляет деятельность по производству, распределению и коммерциализации электроэнергии, природного газа и возобновляемых источников энергии через компанию Enel Green Power.