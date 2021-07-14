Из эмбриона в цыпленка: видео превращения в стеклянном «яйце»

По мере развития эмбриона можно увидеть различные аспекты его «взросления» – у птенца формируются глаза, появляется зрачок, вырастают конечности. На четвертый день после имплантации в искусственное «яйцо» оболочка желтка разорвалась и распространилась по развивающемуся телу.

К шестому дню тело эмбриона движется вокруг желтка и выглядит довольно странно: будто цыпленок с огромным глазом посредине. По словам Шевченко, это связано с тем, что глаза куриц не меняются в размерах в течение жизни.

К двенадцатому дню эмбрион увеличился в размерах в два раза, на его боках и хвосте появились перья. На этом этапе шея птенца становится тоньше, голова увеличиваются, а конечности удлиняются, что позволяет им сгибаться.

В этот момент цыпленок начал получать чистый кислород, воспроизводимый в специальном генераторе. На 19-й день желток почти исчез, и цыпленок уже почти полностью заполнил собой емкость стакана. По словам блогера, на следующий день он услышал в инкубаторе шум и обнаружил живого птенца.