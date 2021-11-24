Изменения климата подталкивают альбатросов к разводу

Биологи с 2004 по 2019 год наблюдали за большой колонией чернобровых альбатросов (Thalassarche melanophris) на Нью-Айленде, который входит в архипелаг Фолклендских островов. Команда зафиксировала около 2900 попыток размножения у 424 самок и отследила распад союзов. Неудача, особенно на раннем этапе, по-прежнему была основным фактором развода.

Если самке не удавалось отложить яйцо или новорожденный птенец погибал — мать искала новую возможность продолжить род. Такое случалось крайне редко, и в некоторые годы уровень разводов был ниже 1%. Однако этот показатель менялся в зависимости от средней температуры воды. Например, в 2017 году она была самой теплой, и уровень разводов подскочил до 7,7%. Когда в следующем году в океане снова стало холоднее, то и распавшихся пар стало меньше.



Дело не в том, что от теплой воды птицам сносит крышу и они уходят в загул. Просто в такой жидкости куда меньше питательных веществ, а значит, рыбы отправляются искать пропитание в другое место. Альбатросам приходится улетать вслед за ними все дальше в море и задерживаться с возвращением в колонию.

От суровых ветров и трудностей птицы возвращаются грязными и потрепанными, и партнер просто не признает свою половинку. К тому же из-за длительного расставания нарушается график заботы о птенцах, что тоже портит отношения.



Предположительная причина разрывов – и в изменении климата. У птиц в такие периоды зашкаливают стрессовые гормоны, и партнер может неверно считать этот сигнал, подумав, что его пара стала злой и опасной. В такие моменты птица пугается (обычно самка) и спешит найти более спокойного спутника.

Однако в этом случае партнер остается без поддержки и может не справиться с высиживанием яиц и воспитанием потомства. Поэтому птичьи разводы очень вредны с точки зрения эволюции и способны сильно подкосить воспроизводимость в следующем сезоне. Ученые предполагают, что такая опасность грозит многим моногамным видам.

Узнайте об альбатросе по кличке Уисдом: самой старой птице, продолжающей откладывать яйца.