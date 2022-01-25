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Птицы

Изменяет? Значит, умная: ученые объяснили неверность в птичьем мире

Анастасия Баринова
25 января 2022
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Самка и самец мухоловки-пеструшки с кормом для птенцов
Фото: Александр Новожилов | фотохостинг nat-geo.ru
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Гнездо мухоловки-пеструшки
Фото: Илья | фотохостинг nat-geo.ru
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Самец мухоловки-пеструшки
Фото: Михайловский Александр Владимирович | фотохостинг nat-geo.ru
В гнезде мухоловок-пеструшек присутствуют птенцы от разных отцов, и это нормально.

Среди ученых, изучающих эволюционную психологию, популярна гипотеза о том, что желание самцов зачать детей от разных матерей — естественно, тогда как самки больше сосредоточены на качестве, и потому демонстрируют разборчивость в выборе партнера. Однако год от года научные данные пополняются, и из этого «правила» найдено достаточно много исключений. На примере мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca) международная группа орнитологов показала, что даже в самых моногамных парах именно самки нарушают верность, и эта тактика направлена на защиту семьи.

Небольшие певчие птички выбирают для гнезд отверстия в стволах деревьев, тратя на обустройство до 10 дней. Поздней весной самка откладывает 5–8 яиц светло-голубого цвета, которые высиживает от 11 до 14 дней. Самец в это время караулит гнездо и занимается поиском пропитания для самки. После вылупления птенцы находятся в гнезде 13–18 дней, и их уже кормят оба родителя поочередно. Проведя анализ ДНК, ученые обнаружили, что самец зачастую не является биологическим отцом малышей, на воспитание которых он тратит столько сил.

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Ученым уже известны примеры такого «многомужества» у птиц. Так, в гнезде обыкновенной лазоревки (Cyanistes caeruleus) тоже присутствуют яйца внебрачного потомства, и считается, что это помогает птицам противостоять хищникам: в случае проблемной ситуации самка может призвать на помощь одного из отцов. Предположив, что мухоловка-пеструшка нарушает моногамию с теми же целями, орнитологи провели полевые эксперименты, смоделировав угрозы искусственно.

Для птиц было подготовлено 132 гнезда, сгруппированные в 44 тройки (маркированные как A, B и C). Открывая вход в гнездо А в начале апреля, наблюдатели дожидались, пока в кладке у поселившейся в ней пары будет четыре яйца. После этого они предлагали гнезда B и C другим мухоловкам. Эта последовательность шагов позволяла самкам, облюбовавшим дупла B и C, спариваться с самцами из A. Зато самки, первыми отложившие яйца, уже не имели возможности завести потомство от посторонних самцов.

Эта стадия эксперимента была подготовительной. Основная цель — проверка поведенческих инстинктов — рассматривалась на следующем этапе. Когда птенцы из гнезд B и C достигали пятидневного возраста, их соседям из А уже исполнилось 12–14 дней. К этому времени исследователи размещали около каждого дупла B и C по чучелу серой неясыти (Strix aluco) — грозного врага мухоловок-пеструшек. Предположение, сделанное по аналогии с поведением лазоревки, полностью подтвердилось. Самцы из гнезд A приходили на помощь соседям, пытаясь прогнать врага, но в основном это делали те, кто имел в дуплах B и C собственное потомство.

В частности, 17 жителей гнезд A сохранили верность своим партнершам, и только трое из них присоединялись к «соседскому дозору», но и то — в единичных случаях. А вот самцы, имевшие внебрачных птенцов, занимали оборону «посторонних» гнезд регулярно. При этом они точно знали, где именно находятся их дети, даже если спаривались с представительницами нескольких гнезд. «Отбив атаку», они в любом случае посещали все свои «семьи», чтобы убедиться в их благополучии.

Результаты исследования показывают, что самки птиц идут на нарушение моногамии ради безопасности гнезда, и эта тактика оказывается действенной. Таким образом, брачное поведение животных гораздо более сложно и разнообразно, чем принято считать.

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