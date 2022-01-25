Изменяет? Значит, умная: ученые объяснили неверность в птичьем мире
Среди ученых, изучающих эволюционную психологию, популярна гипотеза о том, что желание самцов зачать детей от разных матерей — естественно, тогда как самки больше сосредоточены на качестве, и потому демонстрируют разборчивость в выборе партнера. Однако год от года научные данные пополняются, и из этого «правила» найдено достаточно много исключений. На примере мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca) международная группа орнитологов показала, что даже в самых моногамных парах именно самки нарушают верность, и эта тактика направлена на защиту семьи.
Небольшие певчие птички выбирают для гнезд отверстия в стволах деревьев, тратя на обустройство до 10 дней. Поздней весной самка откладывает 5–8 яиц светло-голубого цвета, которые высиживает от 11 до 14 дней. Самец в это время караулит гнездо и занимается поиском пропитания для самки. После вылупления птенцы находятся в гнезде 13–18 дней, и их уже кормят оба родителя поочередно. Проведя анализ ДНК, ученые обнаружили, что самец зачастую не является биологическим отцом малышей, на воспитание которых он тратит столько сил.
Ученым уже известны примеры такого «многомужества» у птиц. Так, в гнезде обыкновенной лазоревки (Cyanistes caeruleus) тоже присутствуют яйца внебрачного потомства, и считается, что это помогает птицам противостоять хищникам: в случае проблемной ситуации самка может призвать на помощь одного из отцов. Предположив, что мухоловка-пеструшка нарушает моногамию с теми же целями, орнитологи провели полевые эксперименты, смоделировав угрозы искусственно.
Для птиц было подготовлено 132 гнезда, сгруппированные в 44 тройки (маркированные как A, B и C). Открывая вход в гнездо А в начале апреля, наблюдатели дожидались, пока в кладке у поселившейся в ней пары будет четыре яйца. После этого они предлагали гнезда B и C другим мухоловкам. Эта последовательность шагов позволяла самкам, облюбовавшим дупла B и C, спариваться с самцами из A. Зато самки, первыми отложившие яйца, уже не имели возможности завести потомство от посторонних самцов.
Эта стадия эксперимента была подготовительной. Основная цель — проверка поведенческих инстинктов — рассматривалась на следующем этапе. Когда птенцы из гнезд B и C достигали пятидневного возраста, их соседям из А уже исполнилось 12–14 дней. К этому времени исследователи размещали около каждого дупла B и C по чучелу серой неясыти (Strix aluco) — грозного врага мухоловок-пеструшек. Предположение, сделанное по аналогии с поведением лазоревки, полностью подтвердилось. Самцы из гнезд A приходили на помощь соседям, пытаясь прогнать врага, но в основном это делали те, кто имел в дуплах B и C собственное потомство.
В частности, 17 жителей гнезд A сохранили верность своим партнершам, и только трое из них присоединялись к «соседскому дозору», но и то — в единичных случаях. А вот самцы, имевшие внебрачных птенцов, занимали оборону «посторонних» гнезд регулярно. При этом они точно знали, где именно находятся их дети, даже если спаривались с представительницами нескольких гнезд. «Отбив атаку», они в любом случае посещали все свои «семьи», чтобы убедиться в их благополучии.
Результаты исследования показывают, что самки птиц идут на нарушение моногамии ради безопасности гнезда, и эта тактика оказывается действенной. Таким образом, брачное поведение животных гораздо более сложно и разнообразно, чем принято считать.
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