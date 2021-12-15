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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Птицы

Как электрики помогли дятлам: опыт Аргентины

Анастасия Баринова
15 декабря 2021
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Фото: Лукьянчикова Анна Алимджановна
Птицам не потребовалось надолго покидать насиженные гнезда.

В аргентинской провинции Кордова смогли заменить устаревшие линии электропередач, не причинив вреда природе. За годы существования сетей на деревянных опорах обосновались дятлы, и твердые современные аналоги лишили бы их среды обитания.

Работу провела компания Cooperativa Eléectrica y de Servicios Públicos Ucacha Limitada (CESPU). Инженер Густаво Бернарди попросил рабочих вырезать те фрагменты столбов, где были обнаружены дупла. А затем они были укреплены на бетонных столбах на той же высоте.

Это произошло год назад, и никто не мог быть уверен, что дятлы оценят инициативу. Занимая дупло, они по мере своего роста могут его увеличивать, а в данном случае доступное пространство было ограничено. Кроме того, птиц вообще мог напугать новый дизайн их привычных мест. Однако все прошло, как и было задумано: дятлы обосновались во многих «новых» домах — журналист одного из местных телеканалов убедился в том, что птицы уже заботятся о потомстве.

Узнайте, как дятлы приспосабливаются к лесным пожарам.

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