Как электрики помогли дятлам: опыт Аргентины

В аргентинской провинции Кордова смогли заменить устаревшие линии электропередач, не причинив вреда природе. За годы существования сетей на деревянных опорах обосновались дятлы, и твердые современные аналоги лишили бы их среды обитания.

Работу провела компания Cooperativa Eléectrica y de Servicios Públicos Ucacha Limitada (CESPU). Инженер Густаво Бернарди попросил рабочих вырезать те фрагменты столбов, где были обнаружены дупла. А затем они были укреплены на бетонных столбах на той же высоте.