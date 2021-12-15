Как электрики помогли дятлам: опыт Аргентины

В аргентинской провинции Кордова смогли заменить устаревшие линии электропередач, не причинив вреда природе. За годы существования сетей на деревянных опорах обосновались дятлы, и твердые современные аналоги лишили бы их среды обитания.
Работу провела компания Cooperativa Eléectrica y de Servicios Públicos Ucacha Limitada (CESPU). Инженер Густаво Бернарди попросил рабочих вырезать те фрагменты столбов, где были обнаружены дупла. А затем они были укреплены на бетонных столбах на той же высоте.
cambiaron postes de luz encontraron que en algunos había nidos de #pájaroscarpinteros— Silvia Flores (@floresimosquera) December 6, 2021
solución: cortaron
una parte de los postes de madera; sin tocar los nidos, los colocaron en los de hormigón
a la misma altura y dirección#derechoahabitar#Córdoba #Argentina pic.twitter.com/pHH5763ZwT
Это произошло год назад, и никто не мог быть уверен, что дятлы оценят инициативу. Занимая дупло, они по мере своего роста могут его увеличивать, а в данном случае доступное пространство было ограничено. Кроме того, птиц вообще мог напугать новый дизайн их привычных мест. Однако все прошло, как и было задумано: дятлы обосновались во многих «новых» домах — журналист одного из местных телеканалов убедился в том, что птицы уже заботятся о потомстве.
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