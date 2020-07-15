Как фламинго научился ходить с искусственной ногой: видео

Один из обитателей крупнейшего в Бразилии зоопарка — Parque Zoológico de São Paulo, фламинго, сломал левую ногу (2015). Заживление прошло неудачно: по конечности распространилась инфекция, был риск заражения крови. Врачам пришлось ампутировать часть ноги, что для грациозной длинноногой птицы является настоящей катастрофой.

Бразильские специалисты нашли возможность вернуть фламинго к привычному образу жизни: мастера из ортопедической клиники в районе Сан-Паулу создали для птицы искусственную ногу. Легкий 18-сантиметровый протез выполнен из углеродного волокна с силиконовой частью на месте соединения с конечностью.

Фламинго привык к новому приспособлению, и, судя по всему, большого дискомфорта не испытывает. При ходьбе птица прихрамывает, но врачи уверены, что это ненадолго.