Как фламинго научился ходить с искусственной ногой: видео

Один из обитателей крупнейшего в Бразилии зоопарка — Parque Zoológico de São Paulo, фламинго, сломал левую ногу (2015). Заживление прошло неудачно: по конечности распространилась инфекция, был риск заражения крови. Врачам пришлось ампутировать часть ноги, что для грациозной длинноногой птицы является настоящей катастрофой.
Бразильские специалисты нашли возможность вернуть фламинго к привычному образу жизни: мастера из ортопедической клиники в районе Сан-Паулу создали для птицы искусственную ногу. Легкий 18-сантиметровый протез выполнен из углеродного волокна с силиконовой частью на месте соединения с конечностью.
Фламинго привык к новому приспособлению, и, судя по всему, большого дискомфорта не испытывает. При ходьбе птица прихрамывает, но врачи уверены, что это ненадолго.
Помимо ходьбы, для фламинго, аистов и других длинноногих птиц важной частью жизни является стояние на одной ноге. Это кажется крайне неудобной и трудной позой только со стороны; от самих же птиц занятие не требует абсолютно никаких усилий. Специальное физиологическое приспособление предотвращает сгибание опорной ноги, из-за чего она остается вытянутой даже без применения мускульной силы.
Несколько лет назад ученые решили узнать, для чего у данных видов птиц в процессе эволюции развился этот механизм. Американские орнитологи отметили, что фламинго чаще стоят на одной ноге, находясь в воде. В случае, если бы они использовали обе ноги — их тело охлаждалось бы быстрее. Таким образом, заключили ученые, стояние на одной ноге позволяет фламинго сохранить больше тепла. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Zoo Biology.
Фламинго из бразильского зоопарка пока не сможет использовать протез в качестве опорной ноги, но на здоровой он стоит достаточно уверенно. Прочтите также о том, как черепахе создали искусственную лапу из конструктора Lego; узнайте секрет окраски фламинго.