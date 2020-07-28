Как исландские фермеры собирают пух гаг?

Каждую весну более 700 тысяч обыкновенных гаг (Somateria mollissima) гнездятся и откладывают яйца на берегах Исландии. В это же время происходит сбор гагачьего пуха. Это действо выглядит, как своеобразный ритуал.

Исландские фермеры, которым законом разрешено собирать пух этих птиц, осторожно поднимают наседку и собирают выстилающий гнездо слой пуха, а вместо него кладут сено. Этот очень теплый и легкий пух, выщипываемый самкой из нижней части груди и брюшка, помогает ей согревать кладку. Однако птица совершенно спокойно воспринимает замену пуха на сено. А в случае необходимости выщипывает ещё какое-то количество пуха у себя или селезня для гнезда.

Тем не менее, сбор пуха из гнезда, на котором сидит гага, происходит нечасто. Обычно фермеры делают это, когда самка отправляется на кормежку, укрыв пухом гнездо, или же когда детеныши уже вылупились и покинули гнездо.

Как правило, из одного гнезда удается собрать 17-20 граммов пуха, который затем будет использован для набивки подушек и одеял, а также изготовления тёплой одежды.

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