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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Птицы

Как квартирный вопрос испортил жизнь какаду

Анастасия Баринова
25 августа 2021
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Фото: Neil SaundersFollow / Flickr
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Фото: JJ Harrison/Wikipedia
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Фото: JJ Harrison/Wikipedia
Крупным птицам сложно найти дупло подходящего размера.

Для рынка жилья во многих странах характерна большая конкуренция: спрос на хорошие квартиры зачастую сильно превышает предложение. Ученые из Мельбурнского университета рассказали, что у птиц складывается точно такая же ситуация.

С приближением весны большинство пернатых ищет места для гнездования. Это непросто даже для тех, кто строит гнезда из листьев и веток, но в случае, когда гнездо должно быть размещено в дупле, задача усложняется многократно. Птицам нужно найти подходящее пустующее потенциальное жилище подходящего размера и в нужном месте – число таких вариантов ограничено.

Среди птиц, которым знакома эта проблема – большой желтохохлый какаду (Cacatua galerita). Это один из наиболее крупных представителей семейства какаду: длина тела этих пернатых франтов может достигать 55 см, масса – 975 г. Подходящие для птиц таких размеров дупла встречаются только на старых деревьях.

Между тем эвкалипту потребуется не менее 150 лет на формирование столь крупного проема в стволе. Однако старых деревьев на планете все меньше: они или умирают, или их вырубают для высадки молодых растений. Это приводит к ожесточенным схваткам между какаду в начале брачного периода.

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«Жилищные конфликты» могут быть очень громкими. Они длятся от нескольких минут до часа или более, если дупло того стоит. А в последние годы какаду столкнулись с дополнительным вызовом: теперь им приходится биться за место для гнезда не только с сородичами, но и с другими попугаями.

В некоторых частях юго-восточной Австралии изменение климата привело к тому, что радужные и многоцветные лорикеты (Trichoglossus moluccanus и Trichoglossus haematodus) расширили свой ареал. И этим птицам тоже требуются довольно крупные дупла. Вместе с тем, лорикеты примерно на 8 см меньше желтохохлатых какаду, и они умело используют эту особенность. Иногда какаду захватывает первое попавшееся дупло, но потом понимает, что оно ему мало, и покидает его. Лорикет, предполагавший такое развитие событий, ждет неподалеку и получает место без особых усилий.

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Орнитологи заметили еще одну интересную особенность в поведении какаду. Нередко те долбят ствол дерева у его верхушки и оставляют это место. Целиком выдолбить огромное дупло они не в состоянии, однако поврежденная древесина быстрее разлагается, и птица увеличивает свои шансы найти просторный дом в ближайшие годы.

Защитники птиц просят всех, у кого на участках есть старые деревья с дуплами, не спиливать их. Большинство таких растений никому не мешают и не угрожают, особенно если за ними ухаживать. Зато это поможет крупным птицам продолжать свой род.

Какаду – очень умные птицы. Посмотрите, как они учатся друг у друга.

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