Как квартирный вопрос испортил жизнь какаду

Для рынка жилья во многих странах характерна большая конкуренция: спрос на хорошие квартиры зачастую сильно превышает предложение. Ученые из Мельбурнского университета рассказали, что у птиц складывается точно такая же ситуация.

С приближением весны большинство пернатых ищет места для гнездования. Это непросто даже для тех, кто строит гнезда из листьев и веток, но в случае, когда гнездо должно быть размещено в дупле, задача усложняется многократно. Птицам нужно найти подходящее пустующее потенциальное жилище подходящего размера и в нужном месте – число таких вариантов ограничено.

Среди птиц, которым знакома эта проблема – большой желтохохлый какаду (Cacatua galerita). Это один из наиболее крупных представителей семейства какаду: длина тела этих пернатых франтов может достигать 55 см, масса – 975 г. Подходящие для птиц таких размеров дупла встречаются только на старых деревьях.

Между тем эвкалипту потребуется не менее 150 лет на формирование столь крупного проема в стволе. Однако старых деревьев на планете все меньше: они или умирают, или их вырубают для высадки молодых растений. Это приводит к ожесточенным схваткам между какаду в начале брачного периода.