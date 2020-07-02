Маленький сыч остановил полицейских: видео

Патрульная служба округа Боулдер заметила птицу, сидящую прямо посередине проезжей части (2015). Нарушителем правил дорожного движения оказался североамериканский мохноногий сыч (Aegolius acadicus) — самая маленькая сова на востоке Северной Америки. Обычно в течение дня эти птицы укрываются в тихих и густых лесах, а ночью проявляют активность.

Причина, по которой сыч оказался на дороге днем, неизвестна — возможно, это был выпавший из гнезда птенец. Остановив машину, полицейские попытались деликатно спугнуть птицу с дороги, но та лишь с любопытством смотрела на людей. Одновременно было снято небольшое видео — впоследствии оно набрало более пяти миллионов просмотров. Как сообщили стражи порядка, сыч еще некоторое время посидел на дороге, а затем, покрутив головой, улетел.