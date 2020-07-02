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National Geographic №198, март 2020
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Птицы

Маленький сыч остановил полицейских: видео

Анастасия Баринова
02 июля 2020
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Фото: Boulder County Sheriff's Office
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Фото: Peter Stevens/Flickr.com
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Фото: Peter Stevens/Flickr.com
Полицейские в американском штате Колорадо были вынуждены прервать патрулирование из-за крохотного сыча, оказавшегося на дороге. Людям пришлось дожидаться, пока птица не улетела.

Патрульная служба округа Боулдер заметила птицу, сидящую прямо посередине проезжей части (2015). Нарушителем правил дорожного движения оказался североамериканский мохноногий сыч (Aegolius acadicus) — самая маленькая сова на востоке Северной Америки. Обычно в течение дня эти птицы укрываются в тихих и густых лесах, а ночью проявляют активность.

Причина, по которой сыч оказался на дороге днем, неизвестна — возможно, это был выпавший из гнезда птенец. Остановив машину, полицейские попытались деликатно спугнуть птицу с дороги, но та лишь с любопытством смотрела на людей. Одновременно было снято небольшое видео — впоследствии оно набрало более пяти миллионов просмотров. Как сообщили стражи порядка, сыч еще некоторое время посидел на дороге, а затем, покрутив головой, улетел.

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