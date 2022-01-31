Как орнитологи спасают кроличьих сычей

Чтобы помочь птицам, биологи идут на невинные хитрости.

Кроличий сыч (Athene cunicularia), как и многие другие птицы в США, охраняется законом. Однако его естественная среда обитания сокращается из-за урбанизации и другой деятельности человека. В целом этот вид считается благополучным, но популяция, обитающая в Калифорнии, с 1965 года сократилась на треть, и в этом штате птица относится к видам с тревожным статусом.

Стремясь помочь сычам, орнитологи переселяют их в новые, потенциально подходящие области. И здесь возникает проблема: птицы не хотят осваиваться в одиночку, им нужна компания. Незнакомое место кажется им чужим, и они не спешат заниматься гнездованием. Но их старого дома уже нет, и птицы буквально обречены на вымирание.

Кроличьи сычи (их еще называют кроликовыми или пещерными совами) являются редким примером «хищников-экстравертов»: они предпочитают жить группами. Для гнезда они выбирают норы, выкопанные луговыми собачками. В крупной колонии сычи способны лучше защищаться от своих естественных врагов: койотов или ястребов. Одна из птиц «несет вахту», в случае опасности подает сигнал тревоги, и остальные успевают улететь.

Занимаясь программой переселения кроликовых сов, ученые учитывают эту особенность. Главной сложностью является задача «убедить» птиц, что им предложено уже обжитое сородичами место. Найдя разветвленную систему заброшенных норок, биологи не просто перевозят туда птиц, лишившихся своего привычного дома: они включают звуки их «уханья» и даже разбрасывают экскременты.

Эксперимент с применением таких хитростей проводился в 2017-2018 годах, и теперь эксперты подвели его итоги. Птицам понравились их новые гнезда, они закрепились в них и выводят потомство.

Узнайте больше о луговых собачках – грызунах, чье сокращение популяции напрямую отражается на благополучии кроличьих сычей.