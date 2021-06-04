Птицы
Как трехпалые дятлы живут в сгоревших лесах: инфографика
Лесные пожары – страшное дело. Но только не для трехпалых (или желтоголовых) североамериканских дятлов, которые заселяют только те леса, которые недавно пострадали от огня.
Североамериканские трехпалые дятлы обустраивают дупла в сгоревших лесах, питаются древесными жуками,которые обитают в обгоревшей древесине. А еще дятлы часами могут долбить деревья самых твердых пород – и не получают никаких сотрясений и травм.
Дятлы заселяют сгоревшие леса в несколько этапов:
- Жуки чувствуют тепло (первые часы после пожара). С помощью терморецепторов древесные жуки за много километров чувствуют сгоревшие деревья, где можно отложить яйца.
- Пир (месяцы после пожара). Дятлы охотятся на личинок древесных жуков – их главный источник пропитания. Обычно птицы заселяют лес в первую весну после пожара.
- Обустройство (ежегодно). Каждый год дятлы выдалбливают новые дупла для гнезд. В старых дуплах селятся мелкие млекопитающие и птицы-дуплогнездники.
- Переезд (4-8 лет). Когда пострадавшие от пожаров деревья разрушаются, а популяции жуков сокращаются, дятлы покидают эти места в поисках недавно сгоревших лесов.
National Geographic Россия №210, июнь 2021
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