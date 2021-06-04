Как трехпалые дятлы живут в сгоревших лесах: инфографика

Лесные пожары – страшное дело. Но только не для трехпалых (или желтоголовых) североамериканских дятлов, которые заселяют только те леса, которые недавно пострадали от огня.

Североамериканские трехпалые дятлы обустраивают дупла в сгоревших лесах, питаются древесными жуками,которые обитают в обгоревшей древесине. А еще дятлы часами могут долбить деревья самых твердых пород – и не получают никаких сотрясений и травм. Дятлы заселяют сгоревшие леса в несколько этапов: Жуки чувствуют тепло (первые часы после пожара). С помощью терморецепторов древесные жуки за много километров чувствуют сгоревшие деревья, где можно отложить яйца. Пир (месяцы после пожара). Дятлы охотятся на личинок древесных жуков – их главный источник пропитания. Обычно птицы заселяют лес в первую весну после пожара. Обустройство (ежегодно). Каждый год дятлы выдалбливают новые дупла для гнезд. В старых дуплах селятся мелкие млекопитающие и птицы-дуплогнездники. Переезд (4-8 лет). Когда пострадавшие от пожаров деревья разрушаются, а популяции жуков сокращаются, дятлы покидают эти места в поисках недавно сгоревших лесов.