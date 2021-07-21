Как в США спасают элегантных крачек: видео

Спустя месяц десятки птенцов были выброшены на побережье Лонг-Бич: они утонули, поскольку их первые шаги были сделаны в неестественной среде. Оказалось, что сотни крачек в июне обосновались на двух баржах неподалеку от парка Bolsa Chica. Орнитологи не могут с уверенностью сказать, что это именно «напуганные» птицы попытались найти новое место для продолжения рода, но вероятность достаточно большая. Птицы в исключительных случаях откладывают яйца на поверхность барж, но в последний раз в этом районе это происходило в 2006 году.

Тогда это обернулось большой проблемой: едва владельцы баржи попытались переместить ее, молодые птицы упали за борт и утонули. По этой причине на этот раз баржи сдвигать с места не будут, но как защитить птенцов, непонятно. Палуба была засыпана песком, чтобы им было комфортнее находиться в их новом доме, однако малыши еще не достаточно окрепли, чтобы улететь и начать самостоятельную жизнь. И пока они перемещаются по барже, они нередко спотыкаются, падают за борт и тонут. Вдобавок они могли быть напуганы салютом на День независимости: именно после 4 июля начался трагический отсчет.