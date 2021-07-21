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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Птицы

Как в США спасают элегантных крачек: видео

Анастасия Баринова
21 июля 2021
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Фото: Aquarium of the Pacific/Twitter
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Фото: International Bird Rescue/Twitter
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Фото: International Bird Rescue/Twitter
В этом году сезон гнездования пошел не по плану.

В начале июня в Южной Калифорнии произошла экологическая трагедия. На территории парка Bolsa Chica Ecological Reserve кто-то запустил дроны, которые напугали птиц: сотни элегантных крачек (Thalasseus elegans), которые в это время высиживали яйца, испугались и навсегда покинули свои гнезда. В результате нынешний сезон гнездования оказался на тысячи птенцов беднее, но на этом беды крачек не закончились.

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Спустя месяц десятки птенцов были выброшены на побережье Лонг-Бич: они утонули, поскольку их первые шаги были сделаны в неестественной среде. Оказалось, что сотни крачек в июне обосновались на двух баржах неподалеку от парка Bolsa Chica. Орнитологи не могут с уверенностью сказать, что это именно «напуганные» птицы попытались найти новое место для продолжения рода, но вероятность достаточно большая. Птицы в исключительных случаях откладывают яйца на поверхность барж, но в последний раз в этом районе это происходило в 2006 году.

Тогда это обернулось большой проблемой: едва владельцы баржи попытались переместить ее, молодые птицы упали за борт и утонули. По этой причине на этот раз баржи сдвигать с места не будут, но как защитить птенцов, непонятно. Палуба была засыпана песком, чтобы им было комфортнее находиться в их новом доме, однако малыши еще не достаточно окрепли, чтобы улететь и начать самостоятельную жизнь. И пока они перемещаются по барже, они нередко спотыкаются, падают за борт и тонут. Вдобавок они могли быть напуганы салютом на День независимости: именно после 4 июля начался трагический отсчет.

С того дня и до сих пор было найдено более 100 мертвых птенцов. Защитники природы наблюдают за баржами, находясь неподалеку на лодках с выключенным мотором, и как только птенец падает в воду, они пытаются поймать его сачком. В лодке спасатели слегка встряхивают птицу, чтобы вода вышла из перьев: те еще не получили водоотталкивающих свойств. Затем люди согревают малышей с помощью полотенец и одеял.

Один из упавших за борт, получивший имя «Маленький Майк», провел под водой 20 секунд и его пришлось реанимировать, но сейчас он здоров.

Спасенных крачек уже не возвращают в гнездо, а перевозят в реабилитационный центр. Сейчас там находится 467 птенцов. Кормление проводится вручную и напоминает заботу об обычных младенцах. Ежедневно центр выделяет на это около 45 кг рыбы, и с учетом роста числа спасенных объемы будут расти.

Когда птенцы оперятся — на это уйдет около 35 дней — они могут быть выпущены в естественную среду. Их оснастят датчиками, чтобы следить за их дальнейшей судьбой.

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