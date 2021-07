Как в США спасают элегантных крачек: видео

В этом году сезон гнездования пошел не по плану.

В начале июня в Южной Калифорнии произошла экологическая трагедия. На территории парка Bolsa Chica Ecological Reserve кто-то запустил дроны, которые напугали птиц: сотни элегантных крачек (Thalasseus elegans), которые в это время высиживали яйца, испугались и навсегда покинули свои гнезда. В результате нынешний сезон гнездования оказался на тысячи птенцов беднее, но на этом беды крачек не закончились.

Спустя месяц десятки птенцов были выброшены на побережье Лонг-Бич: они утонули, поскольку их первые шаги были сделаны в неестественной среде. Оказалось, что сотни крачек в июне обосновались на двух баржах неподалеку от парка Bolsa Chica. Орнитологи не могут с уверенностью сказать, что это именно «напуганные» птицы попытались найти новое место для продолжения рода, но вероятность достаточно большая. Птицы в исключительных случаях откладывают яйца на поверхность барж, но в последний раз в этом районе это происходило в 2006 году. Тогда это обернулось большой проблемой: едва владельцы баржи попытались переместить ее, молодые птицы упали за борт и утонули. По этой причине на этот раз баржи сдвигать с места не будут, но как защитить птенцов, непонятно. Палуба была засыпана песком, чтобы им было комфортнее находиться в их новом доме, однако малыши еще не достаточно окрепли, чтобы улететь и начать самостоятельную жизнь. И пока они перемещаются по барже, они нередко спотыкаются, падают за борт и тонут. Вдобавок они могли быть напуганы салютом на День независимости: именно после 4 июля начался трагический отсчет.

Big ❤️thanks to rescuer Lenny Arkinstall of Los Cerritos Wetlands Stewards for helping pluck wet baby Elegant Terns after birds fell off nesting barge in Long Beach. He shared videos of his efforts today. pic.twitter.com/AGcWjjsp7i — International Bird Rescue (@IntBirdRescue) July 8, 2021

С того дня и до сих пор было найдено более 100 мертвых птенцов. Защитники природы наблюдают за баржами, находясь неподалеку на лодках с выключенным мотором, и как только птенец падает в воду, они пытаются поймать его сачком. В лодке спасатели слегка встряхивают птицу, чтобы вода вышла из перьев: те еще не получили водоотталкивающих свойств. Затем люди согревают малышей с помощью полотенец и одеял.

Один из упавших за борт, получивший имя «Маленький Майк», провел под водой 20 секунд и его пришлось реанимировать, но сейчас он здоров.

“He was the tiniest little guy and I was determined to save him”



One Elegant Tern rescued at ongoing Long Beach Harbor barge event – against all odds – has captured the hearts of his rescuers.



Meet "Little Mike" :: https://t.co/xuPhx9OYEu#LongBeach #Terns #BirdRescue pic.twitter.com/8JdIA0PY5v — International Bird Rescue (@IntBirdRescue) July 17, 2021

Спасенных крачек уже не возвращают в гнездо, а перевозят в реабилитационный центр. Сейчас там находится 467 птенцов. Кормление проводится вручную и напоминает заботу об обычных младенцах. Ежедневно центр выделяет на это около 45 кг рыбы, и с учетом роста числа спасенных объемы будут расти.

Thanks to all the supporters who have donated to help us care for 30+ Elegant Terns rescued in Long Beach, CA: #gratitude #BirdRescue :: https://t.co/hvxolNm7rK pic.twitter.com/wWj30zpuec — International Bird Rescue (@IntBirdRescue) July 8, 2021