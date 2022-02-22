Как вороны перехитрили ученых и помогли товарищам

Это первый известный пример «альтруизма» у птиц.

Австралийские исследователи планировали изучить привычки ворон-свистунов (Gymnorhina tibicen), широко распространенных в этой части планеты.

Вороны-свистуны – воробьинообразные птицы из семейства ласточковых сорокопутов. Они живут большими группами, имеют прочные социальные связи, и их модели поведения крайне интересны.

«Как академические ученые, мы привыкли к тому, что эксперименты часто идут наперекосяк. Вещества с истекшим сроком годности, неисправное оборудование, зараженные образцы, незапланированное отключение электроэнергии — все это может забраковать целые месяцы (или даже годы) тщательно спланированных исследований».

Но на этот раз помехи создали сами птицы. Для наблюдений за ними был специально сконструирован трекер массой менее 1 грамма с удобной конструкцией ремня: он плотно крепился к телу и не мог соскочить сам. Единственным «слабым» местом был магнитный замок шириной 1 мм и расположенный на груди птицы. Она не могла бы его расстегнуть, как не могла бы сбросить тщательно подогнанную шлейку.

Пять птиц были приучены прилетать к открытой наземной кормовой «станции». Пока подопытные питались, аккумулятор трекера мог бы заряжаться, а при необходимости ученые послали бы сигнал включения магнита, чтобы освободить птицу от устройства слежения. В идеале, такой дизайн открывает много возможностей для эффективных наблюдений и позволяет собирать данные, не раздражая сам объект исследований.

Но птицы с этим выводом не согласились, и уже в первые десять минут орнитологи увидели, как взрослая самка, не имевшая трекера, стучала клювом, чтобы помочь одной из подопытных освободиться от постороннего предмета. На это ушло 30 минут, а затем в течение ближайших часов вороны освободили от трекеров почти всех участников эксперимента. Дольше всех «держался» доминирующий самец, но и он с 3-го дня уже не позволил наблюдать за ним таким образом.

Специалисты не знают, одна ли птица занималась удалением устройств, или этому навыку быстро научились другие члены группы. Тем не менее даже эти результаты обогатили знания о воронах-свистунах: они продемонстрировали первый в мире птиц пример альтруизма. Они оказались способными и помогать друг другу, и принимать помощь. Кроме того, разламывание ремня требовало сконцентрированной и ювелирно точной работы.

Отслеживание ворон-свистунов имеет решающее значение для усилий по их сохранению: этот вид уязвим к изменению климата и утрате среды обитания. Узнайте о примерах альтруизма среди других представителей фауны.