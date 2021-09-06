Какаду мастерят инструменты, чтобы полакомиться ядовитыми фруктами: видео

Для своего исследования орнитологи поймали диких птиц и поселили их в просторном вольере на одном из островов Индонезии, где условия были максимально приближены к естественным. Какаду были предложены Цербера мангас (Cérbera mánghas) – ядовитые фрукты, которые способны есть только эти пернатые. Ученые знали, что обычно птицы сперва раскалывают плоды, и заинтересовались, как именно им это удается.

Результаты наблюдений превзошли все ожидания. Несколько какаду схватили плоды и взлетели с ними на дерево. Затем птицы, ловко орудуя клювом и языком, отломали щепки от ветвей и превратили их в инструменты. Более того: из своих заготовок они сделали три разных типа инструментов, каждый из которых имел свое предназначение.