Какаду мастерят инструменты, чтобы полакомиться ядовитыми фруктами: видео

Международная группа ученых, наблюдая за какаду Гоффина (Cacatua goffiniana), обнаружила их уникальную способность: оказалось, что птицы изготавливают и затем используют инструменты для раскалывания твердой оболочки плодов. Это редкий пример аналогичных действий для животных, не принадлежащих к приматам. Такие же умения демонстрируют разве что новокаледонские вороны (Corvus moneduloides).
Для своего исследования орнитологи поймали диких птиц и поселили их в просторном вольере на одном из островов Индонезии, где условия были максимально приближены к естественным. Какаду были предложены Цербера мангас (Cérbera mánghas) – ядовитые фрукты, которые способны есть только эти пернатые. Ученые знали, что обычно птицы сперва раскалывают плоды, и заинтересовались, как именно им это удается.
Результаты наблюдений превзошли все ожидания. Несколько какаду схватили плоды и взлетели с ними на дерево. Затем птицы, ловко орудуя клювом и языком, отломали щепки от ветвей и превратили их в инструменты. Более того: из своих заготовок они сделали три разных типа инструментов, каждый из которых имел свое предназначение.
По окончании трапезы какаду выбросили свои инструменты, и ученые внимательно их изучили. Одна щепка была заострена – из нее сделали подобие ножа, который помог вскрыть кожуру. Другая щепка стала клином, который птица вбивала в появившуюся трещину в плоде. Когда та достаточно расширилась, птица сделала из третьей щепки ложку, при помощи которой извлекала мякоть.
Исследователи также отметили, что в «мастерской» работали только старшие члены группы, тогда как более юные особи ели фрукты целиком, не раскалывая их. Орнитологи предположили, что опытные птицы переняли свой навык у других, еще более старых какаду, а молодые еще не поняли пользы от этих усилий. Однако они готовы учиться: ученые заметили одного какаду, который тер веткой по плоду – вероятно, он пытался имитировать использование приспособлений.
Какаду Гоффина отличается высоким уровнем когнитивных способностей: так, он умеет открывать сложный замок. Ему не уступают и какаду других видов: они быстро учатся друг у друга.