Какаду учат друг друга воровать мусор: видео

Большой желтохохлый какаду (Cacatua galerita), исторически населявший леса Австралии и соседних государств, оценил преимущества, которые ему дают населенные пункты, и теперь эта птица широко распространена на городских улицах. В Сиднее попугаи полностью адаптировались к новой среде, утоляя жажду в общественных питьевых фонтанчиках и добывая пищу на помойках: для этого они даже научились открывать крышки мусорных баков.

Мало того, что птицы освоили новый для себя навык: они постоянно совершенствуются в нем. После того, как местные жители, недовольные разбросанным вокруг баков мусором, стали класть на крышки тяжелые камни, какаду придумали, как обойти это препятствие. Птица методично толкает камень к краю, пока тот не упадет, а затем, подпирая крышку головой, она опрокидывает ее.