Какапо – единственный в мире нелетающий попугай

Эта крупная птица — какапо, или совиный попугай, (Strigops habroptilus) — единственный попугай, который в процессе эволюции разучился летать. Он обитает лишь в юго-западной части Южного острова (Новая Зеландия), где прячется в глухих зарослях леса. Именно там, под корнями деревьев, этот попугай устраивает себе нору. В ней он проводит целый день и лишь после захода солнца выходит оттуда, чтобы отправиться на поиски пищи — растений, семян и ягод.

До открытия Южного острова европейскими поселенцами у совиного попугая не было естественных врагов. И поскольку у птицы не было нужды спасаться от кого-либо, она просто утратила способность к полетам. Сегодня какапо умеет лишь планировать с небольшой высоты (20-25 метров).

В то же время совиные попугаи обитали по соседству с маори, коренными жителями островов Новой Зеландии, которые охотились на них, но отлавливали ровно столько птиц, сколько могли съесть. Тогда какапо был довольно многочисленным видом, но маори начали вырубать участки леса для того, чтобы на освободившейся земле выращивать сладкий картофель «кумара», ямс и таро (клубни этого тропического растения употребляются в пищу). Таким образом они невольно лишали попугаев их места обитания.

Численность совиного попугая постепенно уменьшалась, но в критической опасности птицы оказались с приходом европейских поселенцев, которые привезли с собой кошек, собак, горностаев и крыс. Взрослым какапо удавалось спасаться от новых хищников, однако им было не под силу уберечь свои яйца и птенцов. В итоге, к 50-м годам XX века на острове осталось всего лишь 30 совиных попугаев.

С того момента полностью запретили охоту на какапо и вывоз их из Новой Зеландии. Некоторых особей ученые поместили в заповедники и начали собирать их яйца, чтобы уберечь от хищников. В специально отведенных помещениях яйца какапо подкладывали под кур-наседок, которые высиживали их, как свои собственные. Сегодня уникальная птица занесена в Красную Книгу. Её численность перестала уменьшаться и даже начала понемногу увеличиваться.

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