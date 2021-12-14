Карта местообитания редких видов птиц: новый проект WWF

В Красную книгу России и других субъектов РФ занесено множество видов животных. Лесные компании обязаны охранять их места обитания, но у них не было для этого удобного инструмента. До сих пор не существовало централизованной системы сбора, хранения и предоставления информации для оценки воздействия планируемых рубок на места обитания редких видов.

Зачастую эти данные освещались только в научных публикациях и отчетах, но не имели достаточно четкой привязки к местности. Как поясняет Константин Кобяков, координатор по лесам высокой природоохранной ценности WWF России, эти базы не отображали границ лесничеств и лесных кварталов, где проводятся рубки. В результате страдала эффективность сохранения ценных лесов.

Между тем жизнь многих животных, в том числе пернатых хищников, тесно связана с лесом. К примеру, орлан-белохвост, который встречается на территории всей Евразии, для гнездования выбирает удаленные от цивилизации участки первозданных лесов вблизи богатых рыбой водоемов. Ему нужны высокие старые деревья, и в их раскидистой кроне птицы вьют гнезда, к которым возвращаются много лет подряд. Известны случаи, когда орланы гнездились в одном и том же месте на протяжении 40 лет.

Еще один хищник — скопа — населяет все континенты за исключением Южной Америки и Антарктиды, и тоже отличается требованиями к местам гнездования. Эта птица выбирает высокие деревья вблизи чистого и богатого рыбой водоема с мелководьями. За рыбой она ныряет с лету — на глубину до 2 метров. Гнезда, имеющие до полутора метров в диаметре, обустраиваются только на самой верхушке дерева и используются птицами много лет подряд. Из-за вырубки диких лесов такие представители фауны вытесняются из своих мест гнездования, а загрязнение водоемов и уменьшение рыбы приводит к гибели кладок и птенцов.