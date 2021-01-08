Хорватские аисты: невероятная история любви

Впервые общее гнездо на крыше сельского дома в Хорватии аисты, получившие имена Малена и Клепетан, создали 15 лет назад. В теплое время года аисты вместе заботятся о птенцах, а с наступлением холодов мигрируют в Южную Африку.
В 1993 году охотник случайно повредил Малене крылья, и с тех пор она не может преодолеть тысячи километров пути. Клепетан же, как и заведено в природе, ежегодно в конце августа отправляется на зимовку, но каждую весну он возвращается в свое гнездо, где его ждет Малена. За минувшие годы Клепетан и Малена вырастили более 40 птенцов.
Перезимовать Малене помогает владелец дома Степан Вокич. Для того, чтобы прокормить мать и ее птенцов зимой, Степан ежедневно приносит им 10 кг живой рыбы.
Для того, чтобы о трогательной любви птиц узнали во всем мире, в Хорватии был снят небольшой анимационный ролик.
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