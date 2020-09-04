Китоглав – птица с одним из самых массивных клювов

Если вы встретили птицу с клювом, похожим на большой деревянный башмак, то можно утверждать, что перед вами китоглав, или королевская цапля (Balaeniceps rex).

Благодаря своему странному клюву эта птица может отказаться от любой другой пищи и питаться исключительно рыбой. Ведь охотясь на неё, китоглав никогда не остается без добычи.

Чаще всего он ловит сомов, типалий и протоптеров, но не откажется и от лягушек, змей и молодых черепах. Во время охоты королевская цапля медленно прохаживается в зарослях тростника, а обнаружив добычу, расправляет крылья и бежит к ней. Пойманной рыбе птица отсекает голову острыми краями своего клюва и съедает добычу.