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National Geographic №201, июль–август 2020
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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Птицы

Китоглав – птица с одним из самых массивных клювов

Софья Демьянец
04 сентября 2020
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В отличие от большинства птиц у китоглава глаза расположены в передней части черепа, а не по его бокам
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Во время отдыха китоглав кладет свой тяжелый клюв себе на грудь
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Размах крыльев королевской цапли составляет 2 м
«Ботинкоклювый».

Если вы встретили птицу с клювом, похожим на большой деревянный башмак, то можно утверждать, что перед вами китоглав, или королевская цапля (Balaeniceps rex).

Благодаря своему странному клюву эта птица может отказаться от любой другой пищи и питаться исключительно рыбой. Ведь охотясь на неё, китоглав никогда не остается без добычи.

Чаще всего он ловит сомов, типалий и протоптеров, но не откажется и от лягушек, змей и молодых черепах. Во время охоты королевская цапля медленно прохаживается в зарослях тростника, а обнаружив добычу, расправляет крылья и бежит к ней. Пойманной рыбе птица отсекает голову острыми краями своего клюва и съедает добычу.

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Иногда клюв китоглава выполняет и более необычную функцию. В жаркое время королевские цапли охлаждают свои яйца в воде, набранной в клюв, а также «купают» в нем своих птенцов.

Интересно, что королевская цапля гораздо дольше многих других птиц может стоять неподвижно, за что полюбилась фотографам. К слову, из-за этой особенности на информационной табличке для туристов, установленной в парке птиц «Вальсроде» (Германия), о китоглаве написано: er bewegt sich doch (он все-таки двигается).

По своему внешнему виду и поведению китоглав — одна из самых необычных птиц на нашей планете. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть представленное ниже видео:

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