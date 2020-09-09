Колибри способны понижать температуру своего тела до 3,3 °C

Вольф и его коллеги хотели сравнить, как разные виды колибри используют оцепенение на больших высотах. В марте они поднялись на высоту 3 800 метров в перуанских Андах, где ночные температуры колеблются в районе нуля. Они отыскали 26 колибри шести разных видов в том числе 12-сантиметровую черную металлуру и исполинского колибри (Patagona gigas), который почти вдвое больше и является самым крупным представителем семейства.

Команда поместила каждую птицу в небольшой загон для ночлега рядом с лагерем и вставила крошечный провод в их клоаку для измерения температуры тела в течение ночи.

Мало того, что все виды колибри впали в оцепенение, некоторые из них достигли удивительно низких температур. Температура тела одной черной металлуры упала до 3,3 ° C — самого низкого уровня, когда-либо зарегистрированного у птиц или не впадающих в спячку млекопитающих.

Средняя температура тел колибри во время оцепенения составляла от 5 °C до 10 °C. Это на 26-31 градус ниже, чем в их активном состоянии. Для сравнения, у людей начинается переохлаждение при понижении температуры всего на два градуса.

Физиолог-эколог из Корнельской лаборатории орнитологии Ануша Шанкар объясняет, что чем ближе внутренняя температура колибри к наружному воздуху, тем меньше энергии им нужно тратить на какой-либо метаболический процесс, например, на поддержание тепла и нормальную частоту сердечных сокращений. В полете сердца колибри могут биться со скоростью от 1000 до 1200 ударов в минуту, тогда как в оцепенении их пульс насчитывает до 50 ударов в минуту.

Такая суперспособность колибри имеет и обратную сторону — в состоянии оцепенения они могут стать легкой добычей. Но, по словам Вольфа, это скорее было бы большим риском на малых высотах, но не на высокогорье в Андах, где почти нет хищников. Вдобавок, отмечает Вольф, с точки зрения еды колибри почти не представляют ценности.

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