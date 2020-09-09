Колибри способны понижать температуру своего тела до 3,3 °C
В перуанских Андах на высоте в тысячи метров над уровнем моря обитает черная металлура (Metallura phoebe) — птица из семейства колибри. Эти крохотные существа переносят холод с помощью кажущегося нелогичным трюка: они понижают температуру своего тела — иногда на 33 градуса на несколько часов.
Поскольку скорость метаболизма колибри примерно в 77 раз выше, чем у среднего человека, им нужно почти постоянно есть. Но когда становится слишком холодно или темно для кормления, поддержание нормальной температуры тела энергетически истощает. Поэтому колибри понижают температуру тела, что замедляет их метаболизм на 95% и защищает их от голода. В этом состоянии оцепенения птица неподвижна и не реагирует на внешние раздражители.
Вольф и его коллеги хотели сравнить, как разные виды колибри используют оцепенение на больших высотах. В марте они поднялись на высоту 3 800 метров в перуанских Андах, где ночные температуры колеблются в районе нуля. Они отыскали 26 колибри шести разных видов в том числе 12-сантиметровую черную металлуру и исполинского колибри (Patagona gigas), который почти вдвое больше и является самым крупным представителем семейства.
Команда поместила каждую птицу в небольшой загон для ночлега рядом с лагерем и вставила крошечный провод в их клоаку для измерения температуры тела в течение ночи.
Мало того, что все виды колибри впали в оцепенение, некоторые из них достигли удивительно низких температур. Температура тела одной черной металлуры упала до 3,3 ° C — самого низкого уровня, когда-либо зарегистрированного у птиц или не впадающих в спячку млекопитающих.
Средняя температура тел колибри во время оцепенения составляла от 5 °C до 10 °C. Это на 26-31 градус ниже, чем в их активном состоянии. Для сравнения, у людей начинается переохлаждение при понижении температуры всего на два градуса.
Физиолог-эколог из Корнельской лаборатории орнитологии Ануша Шанкар объясняет, что чем ближе внутренняя температура колибри к наружному воздуху, тем меньше энергии им нужно тратить на какой-либо метаболический процесс, например, на поддержание тепла и нормальную частоту сердечных сокращений. В полете сердца колибри могут биться со скоростью от 1000 до 1200 ударов в минуту, тогда как в оцепенении их пульс насчитывает до 50 ударов в минуту.
Такая суперспособность колибри имеет и обратную сторону — в состоянии оцепенения они могут стать легкой добычей. Но, по словам Вольфа, это скорее было бы большим риском на малых высотах, но не на высокогорье в Андах, где почти нет хищников. Вдобавок, отмечает Вольф, с точки зрения еды колибри почти не представляют ценности.
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