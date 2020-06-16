Колибри видит цвета, которые человек даже не может представить

Результаты, продемонстрированные в экспериментах с трехцветным селасфорусом (Selasphorus platycercus) в Колорадо, предполагают, что способность различать неспектральные цвета (включая ультрафиолетовые волны) может играть жизненно важную роль в поведении этого вида колибри, включая спаривание, кормление и избегание хищников.

В отличие от людей, у которых в глазах имеется три типа чувствительных к цвету колбочек, у птиц есть четыре типа колбочек, помогающие им обрабатывать различия между разными цветами. С тремя конусами человеческие глаза могут воспринимать так называемый трихроматический цвет, состоящий из нейронной смеси красного, зеленого и синего света.

Благодаря этому наш мозг может воспринимать, например, такой неспектральный цвет как фиолетовый (потому что это сочетание синего и красного). Но животные с дополнительной колбочкой могут видеть еще больший спектр цветов, будучи чувствительными к большему количеству световых длин волн — открывая дверь для других видов цветовых комбинаций, которые мы не можем увидеть или даже представить.