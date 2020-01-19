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Птицы

Контрабандист пытался вывезти в чемодане 20 птиц из Перу

19 января 2020
Pteroglossus bailloni
Pteroglossus bailloni
Фото: Wikimedia Commons
Мужчину задержали перед посадкой на самолет.

54-летний Хьюго Конингс пытался вывезти перуанских птиц из страны в картонных коробках, упакованных в чемодан. Как сообщает Национальная служба лесного хозяйства и дикой природы (SERFOR), бельгиец собирался продать пернатых в Мадриде.

Сотрудники службы безопасности в аэропорту имени Хорхе Чавеза обнаружили птиц и задержали Конингса непосредственно перед посадкой в самолет.

Все 20 птиц выжили, хотя многие из них проявили симптомы обезвоживания и стресса, а некоторые потеряли часть оперения. По сведениям SERFOR, среди птиц были две златогрудых андигены (Pteroglossus bailloni), а еще 16 пернатых относились к семейству танагровых — небольших птиц из отряда воробьинообразных. Все они родом из перуанских джунглей, а также встречаются в Боливии и Эквадоре.

Конингсу может грозить до пяти лет тюрьмы за незаконный оборот диких животных.

Согласно статистике Интерпола, незаконный оборот дикой природы считается одним из четырех самых прибыльных преступлений с оборотом в 23 миллиарда долларов в год.