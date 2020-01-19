Контрабандист пытался вывезти в чемодане 20 птиц из Перу

54-летний Хьюго Конингс пытался вывезти перуанских птиц из страны в картонных коробках, упакованных в чемодан. Как сообщает Национальная служба лесного хозяйства и дикой природы (SERFOR), бельгиец собирался продать пернатых в Мадриде.

Сотрудники службы безопасности в аэропорту имени Хорхе Чавеза обнаружили птиц и задержали Конингса непосредственно перед посадкой в самолет.

Все 20 птиц выжили, хотя многие из них проявили симптомы обезвоживания и стресса, а некоторые потеряли часть оперения. По сведениям SERFOR, среди птиц были две златогрудых андигены (Pteroglossus bailloni), а еще 16 пернатых относились к семейству танагровых — небольших птиц из отряда воробьинообразных. Все они родом из перуанских джунглей, а также встречаются в Боливии и Эквадоре.