Контрабандист пытался вывезти в чемодане 20 птиц из Перу
54-летний Хьюго Конингс пытался вывезти перуанских птиц из страны в картонных коробках, упакованных в чемодан. Как сообщает Национальная служба лесного хозяйства и дикой природы (SERFOR), бельгиец собирался продать пернатых в Мадриде.
Сотрудники службы безопасности в аэропорту имени Хорхе Чавеза обнаружили птиц и задержали Конингса непосредственно перед посадкой в самолет.
Все 20 птиц выжили, хотя многие из них проявили симптомы обезвоживания и стресса, а некоторые потеряли часть оперения. По сведениям SERFOR, среди птиц были две златогрудых андигены (Pteroglossus bailloni), а еще 16 пернатых относились к семейству танагровых — небольших птиц из отряда воробьинообразных. Все они родом из перуанских джунглей, а также встречаются в Боливии и Эквадоре.
From Discover on Google https://t.co/EMefbFXnhi— Aldo Arecco Mayo (@aareccom) January 17, 2020
Конингсу может грозить до пяти лет тюрьмы за незаконный оборот диких животных.
Согласно статистике Интерпола, незаконный оборот дикой природы считается одним из четырех самых прибыльных преступлений с оборотом в 23 миллиарда долларов в год.