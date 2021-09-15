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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Птицы

Козел и петух спасают курицу от ястреба: видео

Анастасия Баринова
15 сентября 2021
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Фото: Dogtooth Media/YouTube
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Фото: Dogtooth Media/YouTube
Хищник поспешно ретировался.

Камера наблюдения, установленная на одной из ферм в Нидерландах, запечатлела удивительную сцену. На молодую курочку, прогуливавшуюся по траве, стремительно налетел ястреб-тетеревятник. Это самый крупный вид рода ястребов. Самцы могут весить более килограмма, их длина в среднем составляет 55 см, размах крыльев варьирует в пределах 98–104 см. При полете и особенно во время охоты они развивают скорость до 61 км/ч. Курица практически не имела шансов выжить, и ее перья уже разлетались по полянке, как вдруг ей на помощь пришел петух, и к нему сразу же присоединился козел по кличке Бруин (Bruin).

Петух клевал обидчика, козел бодал его, и ястреб выпустил жертву из своих когтей. Та убежала, а разъяренные спасители были готовы биться до конца. Хищник понял, что силы не равны, и тоже поспешил покинуть поле битвы. Спасенная курица получила всего пару легких ранений, и спустя несколько дней уже полностью поправилась.

Владелец фермы, 59-летний Яап Битс (Jaap Beets) говорит, что за семь лет, в течение которых он здесь живет, это третье нападение диких птиц: в двух случаях охотился тетеревятник, и в одном — сарыч. И каждый раз кто-то из его питомцев принимал на себя линию обороны: в прошлом это были не только козы, но и индейки.

Петух может быть очень грозным врагом. Посмотрите, как он расправляется с коброй.

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