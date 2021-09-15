Козел и петух спасают курицу от ястреба: видео

Камера наблюдения, установленная на одной из ферм в Нидерландах, запечатлела удивительную сцену. На молодую курочку, прогуливавшуюся по траве, стремительно налетел ястреб-тетеревятник. Это самый крупный вид рода ястребов. Самцы могут весить более килограмма, их длина в среднем составляет 55 см, размах крыльев варьирует в пределах 98–104 см. При полете и особенно во время охоты они развивают скорость до 61 км/ч. Курица практически не имела шансов выжить, и ее перья уже разлетались по полянке, как вдруг ей на помощь пришел петух, и к нему сразу же присоединился козел по кличке Бруин (Bruin).

Петух клевал обидчика, козел бодал его, и ястреб выпустил жертву из своих когтей. Та убежала, а разъяренные спасители были готовы биться до конца. Хищник понял, что силы не равны, и тоже поспешил покинуть поле битвы. Спасенная курица получила всего пару легких ранений, и спустя несколько дней уже полностью поправилась.