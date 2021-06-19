Кто-то изувечил три десятка пеликанов на калифорнийском побережье

Организация по охране дикой природы Wetlands and Wildlife Care Center пытается найти виновников жестоких нападений на как минимум 32 американских бурых пеликанов, которые были покалечены и оставлены умирать на побережье в округе Ориндж в Калифорнии.

По данным реабилитационного центра, у 22 птиц оказались сложные переломы, при которых кости пеликанов торчали сквозь кожу.

«Это очень серьезные травмы, которые требуют неотложной операции и длительного ухода», – заявила ветеринар Элизабет Вуд.

Поскольку одна такая операция может стоить тысячи долларов, в Wetlands and Wildlife Care объявили сбор пожертвований на спасение пернатых.