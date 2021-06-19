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Птицы

Кто-то изувечил три десятка пеликанов на калифорнийском побережье

National Geographic Россия
19 июня 2021
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Злоумышленника пока найти не удалось.

Организация по охране дикой природы Wetlands and Wildlife Care Center пытается найти виновников жестоких нападений на как минимум 32 американских бурых пеликанов, которые были покалечены и оставлены умирать на побережье в округе Ориндж в Калифорнии. 

По данным реабилитационного центра, у 22 птиц оказались сложные переломы, при которых кости пеликанов торчали сквозь кожу. 

«Это очень серьезные травмы, которые требуют неотложной операции и длительного ухода», – заявила ветеринар Элизабет Вуд.

Поскольку одна такая операция может стоить тысячи долларов, в Wetlands and Wildlife Care объявили сбор пожертвований на спасение пернатых. 

На пресс-конференции в среду Вуд сообщила, что центру не удалось спасти всех птиц. Она также предоставила номер телефона, на который попросила звонить тех, кому что-либо известно о нападении на пеликанов. 

По словам сотрудников общественной информации Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы, сообщения о раненых пеликанах на береговой линии поступали с апреля прошлого года, однако ни подозреваемых, ни каких-либо улик, кроме самих изувеченных пеликанов, найти не удалось. Неизвестны также мотивы нападавшего или нападавших. 

Американский бурый пеликан (Рelecanus occidentalis) – самый маленький из всех видов пеликанов. Длина его тела не превышает 137 сантиметров, а вес составляет примерно 4,5 килограмма. Эти птицы находятся под защитой Закона о перелетных птицах, который запрещает убийство, отлов и продажу охраняемых видов перелетных птиц без разрешения Службы охраны рыболовства и дикой природы США. 

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