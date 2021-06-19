Кто-то изувечил три десятка пеликанов на калифорнийском побережье

Организация по охране дикой природы Wetlands and Wildlife Care Center пытается найти виновников жестоких нападений на как минимум 32 американских бурых пеликанов, которые были покалечены и оставлены умирать на побережье в округе Ориндж в Калифорнии.
По данным реабилитационного центра, у 22 птиц оказались сложные переломы, при которых кости пеликанов торчали сквозь кожу.
«Это очень серьезные травмы, которые требуют неотложной операции и длительного ухода», – заявила ветеринар Элизабет Вуд.
Поскольку одна такая операция может стоить тысячи долларов, в Wetlands and Wildlife Care объявили сбор пожертвований на спасение пернатых.
На пресс-конференции в среду Вуд сообщила, что центру не удалось спасти всех птиц. Она также предоставила номер телефона, на который попросила звонить тех, кому что-либо известно о нападении на пеликанов.
По словам сотрудников общественной информации Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы, сообщения о раненых пеликанах на береговой линии поступали с апреля прошлого года, однако ни подозреваемых, ни каких-либо улик, кроме самих изувеченных пеликанов, найти не удалось. Неизвестны также мотивы нападавшего или нападавших.
Американский бурый пеликан (Рelecanus occidentalis) – самый маленький из всех видов пеликанов. Длина его тела не превышает 137 сантиметров, а вес составляет примерно 4,5 килограмма. Эти птицы находятся под защитой Закона о перелетных птицах, который запрещает убийство, отлов и продажу охраняемых видов перелетных птиц без разрешения Службы охраны рыболовства и дикой природы США.