Кто убил тонкоклювую кайру: расследование ученых

В первые дни января 2016 года на пляже возле города Уиттиер на Аляске были обнаружены 6540 мертвых тонкоклювых кайр (Uria aalge). Ученые выяснили, что это было лишь единичным эпизодом беспрецедентного вымирания этих морских птиц. Всего с 2015 по 2016 год на тихоокеанском побережье США и Канады нашли около 62 тысячи погибших кайр. Однако и эта цифра не отражает истинного масштаба бедствия, поскольку лишь небольшая часть тонкоклювых кайр дрейфует вдоль контролируемых человеком пляжей. В общей сложности, по оценкам ученых, погибло от 530 тысяч до 1,2 миллиона этих птиц.

Тонкоклювые кайры были, возможно, самыми процветающими морские птицы в Северном полушарии. Эти пернатые могут пересекать огромные просторы океана быстрее, чем любая другая северная морская птица, а также могут нырять в поисках рыбы на глубину до 180 метров. В истории этих птиц уже были черные полосы: например, почти истребленная в XIX веке охотниками за яйцами, снабжавшими рынки Сан-Франциско, популяция кайр пережила еще один кризис из-за распространения ставных сетей, в которые помимо рыбы попадаются морские птицы. Введенные в середине 1980-х годов ограничения или запреты на лов такой снастью позволили кайрам снова зажить спокойно.