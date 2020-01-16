Кто убил тонкоклювую кайру: расследование ученых
В первые дни января 2016 года на пляже возле города Уиттиер на Аляске были обнаружены 6540 мертвых тонкоклювых кайр (Uria aalge). Ученые выяснили, что это было лишь единичным эпизодом беспрецедентного вымирания этих морских птиц. Всего с 2015 по 2016 год на тихоокеанском побережье США и Канады нашли около 62 тысячи погибших кайр. Однако и эта цифра не отражает истинного масштаба бедствия, поскольку лишь небольшая часть тонкоклювых кайр дрейфует вдоль контролируемых человеком пляжей. В общей сложности, по оценкам ученых, погибло от 530 тысяч до 1,2 миллиона этих птиц.
Тонкоклювые кайры были, возможно, самыми процветающими морские птицы в Северном полушарии. Эти пернатые могут пересекать огромные просторы океана быстрее, чем любая другая северная морская птица, а также могут нырять в поисках рыбы на глубину до 180 метров. В истории этих птиц уже были черные полосы: например, почти истребленная в XIX веке охотниками за яйцами, снабжавшими рынки Сан-Франциско, популяция кайр пережила еще один кризис из-за распространения ставных сетей, в которые помимо рыбы попадаются морские птицы. Введенные в середине 1980-х годов ограничения или запреты на лов такой снастью позволили кайрам снова зажить спокойно.
Так что же привело к вымиранию этих исключительно приспособленных к жизни созданий? Ученые утверждают, что это гигантская тепловая аномалия в Тихом океане, получившая прозвище Blob в честь монстра из фильма ужасов, уничтожающего всё на своем пути.
Исследователи обнаружили связь между гибелью кайр и широко распространенной репродуктивной недостаточностью в их популяции. В период с 2015 по 2017 год в 13 исследуемых учеными колониях этих птиц не было обнаружено ни одного вылупившегося птенца. Во многих других колониях птенцов было гораздо меньше, чем обычно.
А ведь кайры известны своей исключительной преданностью потомству: одна кайра может высидеть яйцо другой, если яйцо вдруг будет оставлено, а если у кайры нет яйца, она будет высиживать камень: приносить ему рыбу, пытаться покормить. И очень упорно: будет сидеть на таком «яйце» 75 или 80 дней.
В океанах пищевая цепочка берет начало в полчищах фитопланктона, который питается солнечным светом. Blob снизил биомассу фитопланктона до рекордно низкого уровня за все время измерений (с 1997 года). Это, в свою очередь, привело к сокращению зоопланктона, потребляемого кормовой рыбой, и истончило ключевой ресурс экосистемы. Одно из исследований показало, что содержание витаминов и микроэлементов, стимулирующих энергообмен в теле обычной рыбки песчанки (Ammodytes), снизилось в среднем на 89 процентов по сравнению с более холодными годами.
Потепление сократило запасы пищи кайр и другими способами. В более теплой воде темпы жизни хладнокровных рыб также возрастают. И крошечные анчоусы, и большая тихоокеанская треска, которая ими питается, должны есть больше, чтобы поддерживать усиленный обмен веществ. С помощью моделирования различных ситуаций ученые выяснили, что увеличение температуры воды на два градуса увеличивает потребности хищных рыб в пище в среднем на 63 процента.
Это означает, что кайры сталкиваются с гораздо более жесткой конкуренцией за меньшее количество менее питательной кормовой рыбы. В конечном итоге этим птицам может просто не хватить пищи, чтобы выжить.
Джулия Пэрриш, морская ученая из Вашингтонского университета в Сиэтле, говорит, что птицы могут оправиться от плохого года или двух, но ученые ожидают, что гигантские тепловые аномалии, такие как Blob, станут более частыми и интенсивными в ближайшем будущем.
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