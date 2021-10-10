Кудряш и Батяня. Казуары как реинкарнация человека

Таинственности казуарам придает их репутация опасных животных. Конечно, если держать птиц в загоне и бросаться на них с граблями, как делают некоторые, судя по видеосюжетам, выложенным на YouTube, то казуары становятся опасными. Крупные птицы с когтями-кинжалами и мощным ударом ноги готовы нанести мощный удар. Если казуары начинают отождествлять людей только с подачками, они могут стать требовательными и агрессивными. А самец, защищая маленьких птенцов, способен атаковать вас, если ваши намерения ему не понравятся. Если же попытаетесь поймать казуара, он может оказать вам отпор — и, скорее всего, победит. Иногда эти птицы убивают собак.

Но будем честны: если оставить казуаров в покое и относиться к ним с уважением, то они окажутся робкими, миролюбивыми и безобидными существами. В Австралии последний достоверный случай убийства казуаром человека произошел в 1926 году, и то защищалась птица.

Батяня по меньшей мере 30 лет живет в окрестностях Куранды, небольшого городка среди холмов недалеко от Кэрнса. Его территория включает участок густого леса, дорогу и сад гостиницы «Кэссоуари-хаус», в которой я остановилась на несколько дней. Несмотря на летний зной, в постели есть электроодеяло для того, чтобы простыни оставались сухими во влажном воздухе тропиков. И пока я сижу на веранде за чашкой кофе, Батяня и трое его птенцов прогуливаются внизу.

Шлем Батяни сдвинут набекрень и выглядит несколько помятым. Его птенцы, которым около месяца, смешно посвистывают и попискивают, бегая взад-вперед. Сам он в основном молчит, но время от времени громко щелкает клювом. Кроме того, он бурчит, а изредка гудит: нагибает голову, раздувает шею и издает череду низких звуков. При этом он топорщит перья. Когда отец садится, птенцы прижимаются к нему, уютно зарываясь в его оперение.