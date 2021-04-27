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Птицы

Кукушка-рекордсмен за пять лет 10 раз пересекла Сахару

National Geographic Россия
27 апреля 2021
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Фото: Radovan Václav / Flickr
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Фото: ВТО
Птица по имени Пи Джей стала любимцем орнитологов.

Самец кукушки по имени Пи Джей добился впечатляющего достижения, преодолев 80 000 километров за последние пять лет, мигрируя в Великобританию и обратно.

По данным Британского фонда орнитологии (BTO), обыкновенные кукушки (Cuculus canorus) зимуют в Африке и весной мигрируют в Великобританию для размножения, обычно прибывая в конце апреля – начале мая. Однако этих птиц в последние десятилетия стало намного меньше. С начала 1980-х их численность в Великобритании упала примерно на 65 процентов. 

В 2009 году этот вид был добавлен в «красный список» Королевского общества защиты птиц, что означает, что кукушки имеют наивысший природоохранный приоритет в Великобритании.

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Чтобы лучше понять, почему популяции кукушек сокращаются, BTO запустил в 2011 году проект по их отслеживанию. Команда разместила спутниковую метку на Пи Джея в 2016 году в рамках этого проекта. С тех пор они наблюдали за путешествиями кукушки по пустыне Сахара и Берегу Слоновой Кости в Африке, через Францию ​​и Испанию и, наконец, обратно в Саффолк в Англии, где птицу изначально заметили.

Теперь Пи Джей является птицей-лидером в проекте по отслеживанию кукушек, совершившей пять миграций в Африку и обратно – к родным английским берегам. За последние пять лет PJ пересек Сахару 10 раз, пролетел через Атласские горы Африки и одолел европейские Пиренеи.

«Это удивительная и необычная кукушка. Обычно они мигрируют в Африку через Испанию или Италию и придерживаются одного и того же маршрута каждый год, но Пи Джей использовал оба маршрута и один промежуточный в течение пяти лет, останавливаясь как в Испании, так и в Италии. Изменив свой маршрут, Пи Джей, возможно, смог избежать неблагоприятных условий во время миграции и, таким образом, увеличить свои шансы на выживание», – Крис Хьюсон, ведущий ученый проекта по отслеживанию кукушек.

Ранее Хьюсон и его команда обнаружили, что маршруты кукушек в Африку напрямую связаны с их смертностью. В частности, птицы, которые летят по «западному маршруту», через Испанию и Марокко, с большей вероятностью умрут до завершения перелета через Сахару, чем птицы, которые летят по «восточному маршруту» через Италию или Балканы.

Большинство птичьих смертей на западном маршруте произошло именно в Европе. Эксперты считают, что в этом могут быть виноваты недавние засухи, лесные пожары, крупномасштабные изменения среды обитания и сокращение любимой пищи кукушек – крупных гусениц моли – в этом регионе.

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Но, несмотря на множество проблем, связанных с миграцией, Пи Джей снова вернулся в Саффолк, и этим летом ему должно исполниться шесть лет. Через 11 месяцев Пи Джей должен стать самой старой известной кукушкой в истории наблюдений в Великобритании. 

«Теперь мы можем вздохнуть с облегчением, зная, что он благополучно вернулся в Саффолк, но, конечно, я с нетерпением жду возможности более внимательно изучить информацию, которую он нам дал», – говорит Хьюсон. 

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