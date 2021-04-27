Кукушка-рекордсмен за пять лет 10 раз пересекла Сахару

Самец кукушки по имени Пи Джей добился впечатляющего достижения, преодолев 80 000 километров за последние пять лет, мигрируя в Великобританию и обратно.

По данным Британского фонда орнитологии (BTO), обыкновенные кукушки (Cuculus canorus) зимуют в Африке и весной мигрируют в Великобританию для размножения, обычно прибывая в конце апреля – начале мая. Однако этих птиц в последние десятилетия стало намного меньше. С начала 1980-х их численность в Великобритании упала примерно на 65 процентов.

В 2009 году этот вид был добавлен в «красный список» Королевского общества защиты птиц, что означает, что кукушки имеют наивысший природоохранный приоритет в Великобритании.