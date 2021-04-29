Ласточковые попугаи любят сыночков, хотя им не хватает дочек

Группа ученых из Австралийского национального университета обратила внимание на необычную особенность ласточковых попугаев (Lathamus discolor), птицы, эндемичной для Австралии и Тасмании. Попугаи-родители внимательно следят за тем, чтобы их птенцы-самцы вылуплялись первыми и регулярно получали больше еды, чем птенчики-самки.
Это вдвойне странно потому, что самок в популяции ласточковых попугаев значительно меньше. Это стало следствием инвазивного воздействия сахарной сумчатой летяги (Petaurus breviceps), которая ежегодно съедает до половины всех самок Lathamus discolor, пока они высиживают свои яйца. Птицы вполне могли бы оказать сопротивление хищнику, однако не делают этого из-за того, что эволюционно не приспособлены к защите от этого инвазивного вида – и просто сидят на кладке яиц, пока летяга нападает на них.
Хотя предпочтение птенцов мужского пола выглядит нелогично, это имеет смысл, говорит Хейнсон. С точки зрения отдельной самки, нет смысла производить больше птенцов женского пола, если они уязвимы для хищников. С этой точки зрения лучше иметь больше здоровых самцов на ранней стадии вылупления яиц, поскольку это даст им преимущество в соревновании за партнершу.
Исследователи проверили свои выводы на примере 500 птенцов в течение шести лет полевых исследований в Тасмании.
Ученый отмечает, что ласточковые попугаи развили адаптивную реакцию всего за 150 лет с момента появления летяг. Считается, что обычно подобная эволюция занимает гораздо больше времени.
Однако самки ласточковых попугаев ведут себя таким образом, чтобы улучшить шанс на собственное воспроизводство, а не исходя из стратегии выживания всей популяции, напоминают исследователи.