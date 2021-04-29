Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Птицы

Ласточковые попугаи любят сыночков, хотя им не хватает дочек

National Geographic Россия
29 апреля 2021
Ласточковый попугай
Фото: Australian National University
Ученые заметили необычное поведение у австралийских птиц.

Группа ученых из Австралийского национального университета обратила внимание на необычную особенность ласточковых попугаев (Lathamus discolor), птицы, эндемичной для Австралии и Тасмании. Попугаи-родители внимательно следят за тем, чтобы их птенцы-самцы вылуплялись первыми и регулярно получали больше еды, чем птенчики-самки. 

Это вдвойне странно потому, что самок в популяции ласточковых попугаев значительно меньше. Это стало следствием инвазивного воздействия сахарной сумчатой летяги (Petaurus breviceps), которая ежегодно съедает до половины всех самок Lathamus discolor, пока они высиживают свои яйца. Птицы вполне могли бы оказать сопротивление хищнику, однако не делают этого из-за того, что эволюционно не приспособлены к защите от этого инвазивного вида – и просто сидят на кладке яиц, пока летяга нападает на них.

«Исследование показывает, что наряду с истреблением завезенные хищники приводят к неожиданным и сложным последствиям для видов, которые не эволюционировали, чтобы справиться с ними», – Роб Хейнсон, ведущий автор исследования.

Хотя предпочтение птенцов мужского пола выглядит нелогично, это имеет смысл, говорит Хейнсон. С точки зрения отдельной самки, нет смысла производить больше птенцов женского пола, если они уязвимы для хищников. С этой точки зрения лучше иметь больше здоровых самцов на ранней стадии вылупления яиц, поскольку это даст им преимущество в соревновании за партнершу. 

0001.jpg
Wikimedia Commons Сахарная сумчатая летяга была завезена в Тасманию около 150 лет назад

Исследователи проверили свои выводы на примере 500 птенцов в течение шести лет полевых исследований в Тасмании.

«Мы были удивлены, что самцам отдавалось предпочтение, особенно в годы, когда хищничество летяг было особенно высоким. Наше исследование показывает, что виды могут очень быстро реагировать на новое эволюционное давление, такое как появление нового хищника», – Роб Хейнсон.

Ученый отмечает, что ласточковые попугаи развили адаптивную реакцию всего за 150 лет с момента появления летяг. Считается, что обычно подобная эволюция занимает гораздо больше времени. 

Однако самки ласточковых попугаев ведут себя таким образом, чтобы улучшить шанс на собственное воспроизводство, а не исходя из стратегии выживания всей популяции, напоминают исследователи. 

рекомендации
Космический корабль, ракета

Приблизиться к космосу: двухдневный маршрут по Калуге и Боровску

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Карта, Россия

5 захватывающих туров по России от Камчатки до Кавказа