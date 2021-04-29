Ласточковые попугаи любят сыночков, хотя им не хватает дочек

Группа ученых из Австралийского национального университета обратила внимание на необычную особенность ласточковых попугаев (Lathamus discolor), птицы, эндемичной для Австралии и Тасмании. Попугаи-родители внимательно следят за тем, чтобы их птенцы-самцы вылуплялись первыми и регулярно получали больше еды, чем птенчики-самки.

Это вдвойне странно потому, что самок в популяции ласточковых попугаев значительно меньше. Это стало следствием инвазивного воздействия сахарной сумчатой летяги (Petaurus breviceps), которая ежегодно съедает до половины всех самок Lathamus discolor, пока они высиживают свои яйца. Птицы вполне могли бы оказать сопротивление хищнику, однако не делают этого из-за того, что эволюционно не приспособлены к защите от этого инвазивного вида – и просто сидят на кладке яиц, пока летяга нападает на них.