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Птицы

Лебедь остановил работу метро в Лондоне

Анастасия Баринова
28 января 2022
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Фото: Nicola Cilliers/London Wildlife Protection/Twitter
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Фото: Nicola Cilliers/London Wildlife Protection/Twitter
Птица была дезориентирована и не знала, что ей делать.

Вечером 24 января на станции South Acton линии метро Северного Лондона произошел сбой в движении сразу нескольких поездов. Причина, к счастью, не авария, а забота о природе. На рельсах по непонятной причине оказался лебедь, никак не желавший покидать опасную зону.

Великобритания – одна из стран с самыми серьезными законами о защите животных, а к лебедям здесь особое отношение: по традиции, каждый «принадлежит» королеве и находится под ее личным покровительством. По этим причинам продолжать движение поездов было нельзя: птица могла испугаться и сдвинуться в сторону контактного рельса, или же попасть под колеса.

14 поездов были перенаправлены на другие ветки, пока сотрудники метрополитена пытались забрать лебедя с рельсов. На спасательную операцию ушло около часа. По словам всех участников, птица была явно дезориентирована, не знала, что ей делать и однозначно нуждалась в помощи.

После того, как лебедя вынесли на улицу, приехали представители природоохранной организации. Уже на следующий день пернатый выглядел совершенно здоровым, демонстрировал хороший аппетит и был готов вернуться в естественную среду.

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