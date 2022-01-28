Лебедь остановил работу метро в Лондоне

Великобритания – одна из стран с самыми серьезными законами о защите животных, а к лебедям здесь особое отношение: по традиции, каждый «принадлежит» королеве и находится под ее личным покровительством. По этим причинам продолжать движение поездов было нельзя: птица могла испугаться и сдвинуться в сторону контактного рельса, или же попасть под колеса.

14 поездов были перенаправлены на другие ветки, пока сотрудники метрополитена пытались забрать лебедя с рельсов. На спасательную операцию ушло около часа. По словам всех участников, птица была явно дезориентирована, не знала, что ей делать и однозначно нуждалась в помощи.