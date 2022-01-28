Лебедь остановил работу метро в Лондоне

Вечером 24 января на станции South Acton линии метро Северного Лондона произошел сбой в движении сразу нескольких поездов. Причина, к счастью, не авария, а забота о природе. На рельсах по непонятной причине оказался лебедь, никак не желавший покидать опасную зону.
Just on hold with the @RSPCA_official about this swan who might be injured pic.twitter.com/wGDB0q3D2F— Nicola Cilliers (@__Nicola__C) January 24, 2022
Великобритания – одна из стран с самыми серьезными законами о защите животных, а к лебедям здесь особое отношение: по традиции, каждый «принадлежит» королеве и находится под ее личным покровительством. По этим причинам продолжать движение поездов было нельзя: птица могла испугаться и сдвинуться в сторону контактного рельса, или же попасть под колеса.
14 поездов были перенаправлены на другие ветки, пока сотрудники метрополитена пытались забрать лебедя с рельсов. На спасательную операцию ушло около часа. По словам всех участников, птица была явно дезориентирована, не знала, что ей делать и однозначно нуждалась в помощи.
После того, как лебедя вынесли на улицу, приехали представители природоохранной организации. Уже на следующий день пернатый выглядел совершенно здоровым, демонстрировал хороший аппетит и был готов вернуться в естественную среду.
Swan update! The swan from South Acton overground on Monday is doing great and well enough to be released today! Enough can't be said about the amazing @LWP_BirdRescue and their fantastic work in taking over the care of this beautiful swan. @TfL @Natures_Voice @Independent pic.twitter.com/65VazB7mPT— Nicola Cilliers (@__Nicola__C) January 26, 2022
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