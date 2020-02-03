Лебедь-кликун: гигантский «лайнер», похожий на ангела

Лебедь-кликун – настоящий гигантский лайнер в эскадрилье водоплавающих: размах крыльев у него достигает двух с половиной метров. В небе эта птица похожа на ангела; она ослепительна в победоносном танце и величественна, когда отдыхает. Лебедь – истинное воплощение совершенства, символ грации и красоты. Те же, кто видел «Лебединое озеро» Чайковского, наверняка задумывались и о другом – чувствах, которые олицетворяет эта птица: любовь, верность и самопожертвование.

Ученые судят о лебедях иначе. В систематике эти утиные делятся на семь видов: лебедь-кликун (Cygnus Cygnus) и его родственники со звукоподражательными именами – лебедь-шипун (Cygnus olor) и лебедь-трубач (Cygnus buccinator), а также американский, тундровый, черный и черношейный лебеди. В 1758 году шведский врач и натуралист Карл Линней впервые описал лебедя-кликуна. Этот вид дал название всему роду. Лебедь-кликун – один из самых многочисленных видов данного рода, превосходящий своих собратьев по широте распространения.

Фото: Стефано Унтертинер

В искусстве и философии образ лебедя всегда был значим. Скользящий по зеркальной поверхности озера или взмывающий в поднебесье, распахнув широкие крылья, лебедь пробуждал мысли о вечности. Песнь лебедя, если верить Платону, слышал Сократ в день своей смерти. В скандинавской мифологии валькирии в образе прекрасных птиц уносили погибших героев в Вальгаллу – небесное обиталище храбрых воинов, павших в бою. А Пифагор верил, что в этих ангельских птиц переселяются души умерших поэтов. Лебедь, как писала Анна Ахматова, «плывет сквозь века» – и сквозь круговорот времен года. Осенний отлет птиц всегда вызывает грусть: ночи удлиняются; дни становятся короче; еще один год подходит к концу. Все так. Но в утешение нам остается жизнеутверждающая сказка Ганса Христиана Андерсена о гадком утенке, который из невзрачного уродца превращается в прекрасного лебедя.

И все же реальная жизнь далека от сказки – не у всех лебединых историй счастливый конец. Лебедям приходится защищать территории обитания даже друг от друга, не говоря уже о прочих водоплавающих.



Воинственные лебеди-кликуны меряются силами на японском острове Хоккайдо. Фото: Стефано Унтертинер

К тому же эти крупные птицы с тяжелым взмахом крыльев тратят колоссальные усилия при взлете. Ежедневная борьба за существование порой заканчивается смертью – как это ни печально, но за красоту приходится расплачиваться.