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Птицы

Лебедь-кликун: гигантский «лайнер», похожий на ангела

Текст: Кэти Ньюман Фото: Стефано Унтертинер
03 февраля 2020
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Лебеди-кликуны взлетают, как правило, с воды, но могут подняться в воздух и с твердой поверхности: после короткого разбега следуют мощные взмахи крыльями, и птицы отрываются от земли. Они не только порой летают очень высоко (однажды стая лебедей была замечена пилотом на высоте 8200 метров), но и по дальности их перелеты сравнимы с марафоном. Полет длиной в 1300 километров из Исландии в Ирландию – пожалуй, один из самых протяженных.
Фото: Стефано Унтертинер
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Для большинства людей лебеди являются символом грации и красоты. С этим трудно не согласиться.
Фото: Стефано Унтертинер
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В провинции Кайнуу на востоке Финляндии лебедь опекает своих птенцов, вылупившихся из яиц в июне.
Фото: Стефано Унтертинер
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Белесые, как лунный свет, лебеди-кликуны устраиваются на ночлег на поверхности залива, у острова Хоккайдо. «Они совсем не пугливые», - говорит фотограф. Кое-где их специально прикармливают, чтобы привлечь туристов. «Но что благоприятно для туризма – губительно для животных», - утверждает японский биолог.
Фото: Стефано Унтертинер
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Пара лебедей настороженно наблюдает за чужаком, который вторгся на их территорию. Гнездо, устроенное из мха, камышей и травы, может использоваться и в следующем году.
Фото: Стефано Унтертинер
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Птенцы рождаются покрытыми пухом и с открытыми глазами. Они находятся под бдительным присмотром обоих родителей.
Фото: Стефано Унтертинер
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Уже через несколько дней малыши выбираются из гнезда и начинают питаться водными растениями и насекомыми. Осенью лебедята вместе с родителями перелетают на юг и проводят с ними первую зиму своей жизни.
Фото: Стефано Унтертинер
Кликуны, шипуны, трубачи – и все это о лебедях, самых изящных и грациозных птицах, воплощении совершенства.

Лебедь-кликун – настоящий гигантский лайнер в эскадрилье водоплавающих: размах крыльев у него достигает двух с половиной метров. В небе эта птица похожа на ангела; она ослепительна в победоносном танце и величественна, когда отдыхает. Лебедь – истинное воплощение совершенства, символ грации и красоты. Те же, кто видел «Лебединое озеро» Чайковского, наверняка задумывались и о другом – чувствах, которые олицетворяет эта птица: любовь, верность и самопожертвование.

Ученые судят о лебедях иначе. В систематике эти утиные делятся на семь видов: лебедь-кликун (Cygnus Cygnus) и его родственники со звукоподражательными именами – лебедь-шипун (Cygnus olor) и лебедь-трубач (Cygnus buccinator), а также американский, тундровый, черный и черношейный лебеди. В 1758 году шведский врач и натуралист Карл Линней впервые описал лебедя-кликуна. Этот вид дал название всему роду. Лебедь-кликун – один из самых многочисленных видов данного рода, превосходящий своих собратьев по широте распространения.

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Фото: Стефано Унтертинер

В искусстве и философии образ лебедя всегда был значим. Скользящий по зеркальной поверхности озера или взмывающий в поднебесье, распахнув широкие крылья, лебедь пробуждал мысли о вечности. Песнь лебедя, если верить Платону, слышал Сократ в день своей смерти. В скандинавской мифологии валькирии в образе прекрасных птиц уносили погибших героев в Вальгаллу – небесное обиталище храбрых воинов, павших в бою. А Пифагор верил, что в этих ангельских птиц переселяются души умерших поэтов. Лебедь, как писала Анна Ахматова, «плывет сквозь века» – и сквозь круговорот времен года. Осенний отлет птиц всегда вызывает грусть: ночи удлиняются; дни становятся короче; еще один год подходит к концу. Все так. Но в утешение нам остается жизнеутверждающая сказка Ганса Христиана Андерсена о гадком утенке, который из невзрачного уродца превращается в прекрасного лебедя.

И все же реальная жизнь далека от сказки – не у всех лебединых историй счастливый конец. Лебедям приходится защищать территории обитания даже друг от друга, не говоря уже о прочих водоплавающих.

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Воинственные лебеди-кликуны меряются силами на японском острове Хоккайдо. Фото: Стефано Унтертинер

К тому же эти крупные птицы с тяжелым взмахом крыльев тратят колоссальные усилия при взлете. Ежедневная борьба за существование порой заканчивается смертью – как это ни печально, но за красоту приходится расплачиваться.